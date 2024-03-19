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Италия
19 марта 2024, 23:19 |
133
0

Легендарный итальянский футболист стал амбассадором букмекера

Франческо Тотти заключил контракт с Betsson

19 марта 2024, 23:19 |
133
0
Легендарный итальянский футболист стал амбассадором букмекера
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Тотти

Легендарный 47-летний экс-футболист Франческо Тотти стал амбассадором букмекерской конторы Betsson в Италии.

Платформа предоставит эксклюзивный спортивный контент, интервью и новости для итальянцев.

Также бренд запустит инициативу Betsson Sport Club, в рамках которой познакомит фанатов футбола с малоизвестными лигами.

В начале месяца Betsson вышла на итальянский рынок, где планирует стать ведущим беттинг-оператором.

«Я очень рад быть частью этого проекта, который идеально соответствует моему ежедневному стремлению делиться своей страстью к спорту. Betsson.sport предоставляет прекрасную возможность объединить различные спортивные клубы на одном ресурсе и помочь им полностью реализовать свой потенциал в информационной сфере», – сказал Тотти.

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Франческо Тотти азарт букмекеры
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