Легендарный итальянский футболист стал амбассадором букмекера

Легендарный 47-летний экс-футболист Франческо Тотти стал амбассадором букмекерской конторы Betsson в Италии.

Платформа предоставит эксклюзивный спортивный контент, интервью и новости для итальянцев.

Также бренд запустит инициативу Betsson Sport Club, в рамках которой познакомит фанатов футбола с малоизвестными лигами.

В начале месяца Betsson вышла на итальянский рынок, где планирует стать ведущим беттинг-оператором.

«Я очень рад быть частью этого проекта, который идеально соответствует моему ежедневному стремлению делиться своей страстью к спорту. Betsson.sport предоставляет прекрасную возможность объединить различные спортивные клубы на одном ресурсе и помочь им полностью реализовать свой потенциал в информационной сфере», – сказал Тотти.