Легендарный итальянский футболист стал амбассадором букмекера
Франческо Тотти заключил контракт с Betsson
Легендарный 47-летний экс-футболист Франческо Тотти стал амбассадором букмекерской конторы Betsson в Италии.
Платформа предоставит эксклюзивный спортивный контент, интервью и новости для итальянцев.
Также бренд запустит инициативу Betsson Sport Club, в рамках которой познакомит фанатов футбола с малоизвестными лигами.
В начале месяца Betsson вышла на итальянский рынок, где планирует стать ведущим беттинг-оператором.
«Я очень рад быть частью этого проекта, который идеально соответствует моему ежедневному стремлению делиться своей страстью к спорту. Betsson.sport предоставляет прекрасную возможность объединить различные спортивные клубы на одном ресурсе и помочь им полностью реализовать свой потенциал в информационной сфере», – сказал Тотти.
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