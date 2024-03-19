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19 марта 2024, 23:11 |
41
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

19 марта 2024, 23:11 |
41
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 марта
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 20 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

КИБЕРСПОРТ (CS2)

14:00 Legacy – The Mongolz

Ggbet 1.89 – 1.89

17:00 Imperial Esports – GamerLegion

Ggbet 1.98 – 1.81

20:00 SAW – FURIA Esports

Ggbet 2.10 – 1.72

ФУТБОЛ

19:45 Хеккен (Ж) – ПСЖ (Ж)

Ggbet 7.25 – 4.82 – 1.38

22:00 Бранн (Ж) – Барселона (Ж)

Ggbet 68.9 – 14.81 – 1.01

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Источник Sport.ua
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