Другие новости19 марта 2024, 23:11 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 марта
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
19 марта 2024, 23:11 |
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В среду, 20 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
КИБЕРСПОРТ (CS2)
14:00 Legacy – The Mongolz
17:00 Imperial Esports – GamerLegion
20:00 SAW – FURIA Esports
ФУТБОЛ
19:45 Хеккен (Ж) – ПСЖ (Ж)
22:00 Бранн (Ж) – Барселона (Ж)
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