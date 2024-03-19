СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 марта

В среду, 20 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

КИБЕРСПОРТ (CS2)

14:00 Legacy – The Mongolz

1.89 – 1.89

17:00 Imperial Esports – GamerLegion

1.98 – 1.81

20:00 SAW – FURIA Esports

2.10 – 1.72

ФУТБОЛ

19:45 Хеккен (Ж) – ПСЖ (Ж)

7.25 – 4.82 – 1.38

22:00 Бранн (Ж) – Барселона (Ж)

68.9 – 14.81 – 1.01