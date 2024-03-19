18-летний вундеркинд МЮ получил дебютный вызов в сборную Англии
Кобби Мейну также имеет право выступать за национальную команду Ганы
18-летний вундеркинд «Манчестер Юнайтед» Кобби Мейну, который ярко проявил свои игровые качества по ходу текущего сезона, получил дебютный вызов в сборную Англии.
Первоначально предполагалось, что хавбек сыграет за молодежную сборную, однако главный тренер национальной команды Гарет Саутгейт решил вызвать Мейну в стан «трех львов».
«Для меня большая честь получить мой первый вызов во взрослую сборную», – написал Мейну в Instagram.
18-летний Мейну ранее представлял Англию на уровне U-17, U-18 и U-19, но имеет право также выступать за Гану, где родились его родители.
Известно, что молодой хавбек по-прежнему проводит часть своего свободного времени в Гане, и футбольная ассоциация африканской страны подтвердила в феврале свою заинтересованность в том, чтобы убедить Мейну представлять их на международном уровне.
Сборная Англии в ближайшее время проведет два домашних товарищеских поединка. 23 марта команда Саутгейта сыграет с Бразилией, а спустя три дня примет Бельгию.
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