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  4. 18-летний вундеркинд МЮ получил дебютный вызов в сборную Англии
Англия
19 марта 2024, 22:58 |
540
0

18-летний вундеркинд МЮ получил дебютный вызов в сборную Англии

Кобби Мейну также имеет право выступать за национальную команду Ганы

19 марта 2024, 22:58 |
540
0
18-летний вундеркинд МЮ получил дебютный вызов в сборную Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Кобби Мейну

18-летний вундеркинд «Манчестер Юнайтед» Кобби Мейну, который ярко проявил свои игровые качества по ходу текущего сезона, получил дебютный вызов в сборную Англии.

Первоначально предполагалось, что хавбек сыграет за молодежную сборную, однако главный тренер национальной команды Гарет Саутгейт решил вызвать Мейну в стан «трех львов».

«Для меня большая честь получить мой первый вызов во взрослую сборную», – написал Мейну в Instagram.

18-летний Мейну ранее представлял Англию на уровне U-17, U-18 и U-19, но имеет право также выступать за Гану, где родились его родители.

Известно, что молодой хавбек по-прежнему проводит часть своего свободного времени в Гане, и футбольная ассоциация африканской страны подтвердила в феврале свою заинтересованность в том, чтобы убедить Мейну представлять их на международном уровне.

Сборная Англии в ближайшее время проведет два домашних товарищеских поединка. 23 марта команда Саутгейта сыграет с Бразилией, а спустя три дня примет Бельгию.

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Источник ESPN
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