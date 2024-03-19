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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал бразильца, который играл за Львов
Украина. Первая лига
19 марта 2024, 22:19 |
375
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал бразильца, который играл за Львов

Форвард Алваро будет выступать за команду Первой лиги под номером 30

19 марта 2024, 22:19 |
375
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал бразильца, который играл за Львов
ФК Ингулец. Алваро

Клуб Первой лиги «Ингулец» Петрово подписал бразильского нападающего Алваро.

Алваро Луиш Таварес Виейра родился 10 марта 1995 года в Сан-Пауло, Бразилия. Предыдущий клуб – «Сан-Луис» Бразилия.

Форвард Алваро будет выступать под игровым номером 30 за команду Первой лиги, занимающую второе место в чемпионской группе.

Алваро играл за «Львов» с 2019 по 2023 год (61 матч и 8 голов в УПЛ). Находился в аренде в клубах Кешля (Азербайджан), Дила Гори (Грузия), Сан-Луис (Бразилия).

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Алваро (Луис Таварес Виейра) Ингулец Львов трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Ингулец
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