Чемпионат Европы19 марта 2024, 21:48 |
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Пресс-конференция Реброва перед матчем Босния – Украина. LIVE трансляция
Наставник в среду пообщается с журналистами
19 марта 2024, 21:48 |
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20 марта наставник сборной Украины Сергей Ребров и один из игроков проведут пресс-конференцию перед полуфиналом плей-офф отбора Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.
Общение с журналистами начнется в 18:00. Матч пройдет 21 марта, старт встречи в 21:45.
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