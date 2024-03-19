Пресс-конференция Реброва перед матчем Босния – Украина. LIVE трансляция

20 марта наставник сборной Украины Сергей Ребров и один из игроков проведут пресс-конференцию перед полуфиналом плей-офф отбора Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

Общение с журналистами начнется в 18:00. Матч пройдет 21 марта, старт встречи в 21:45.