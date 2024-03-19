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Чемпионат Европы
19 марта 2024, 21:48 |
366
0

Пресс-конференция Реброва перед матчем Босния – Украина. LIVE трансляция

Наставник в среду пообщается с журналистами

19 марта 2024, 21:48 |
366
0
Пресс-конференция Реброва перед матчем Босния – Украина. LIVE трансляция
УАФ. Сергей Ребров

20 марта наставник сборной Украины Сергей Ребров и один из игроков проведут пресс-конференцию перед полуфиналом плей-офф отбора Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

Общение с журналистами начнется в 18:00. Матч пройдет 21 марта, старт встречи в 21:45.

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Сергей Ребров Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина - Украина сборная Украины по футболу Евро-2024 пресс-конференция
Источник Sport.ua
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