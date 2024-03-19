Экс-вратарь сборной Украины назвал состав на Боснию и оценил спад форвардов
Юрий Вирт прокомментировал важнейший матч отбора Евро-2024
Экс-вратарь сборной Украины и бывший наставник «Вереса» Юрий Вирт в комментарии Sport.ua оценил предстоящий матч отбора Евро-2024 против Боснии и Герцеговины, назвав свой вариант стартового состава и отметил проблемные позиции.
– Убежден, что в Зенице зрелищность отойдет на второй план. Главное – результат на табло. Чувствую, что будет тяжело, но украинцы склонят чашу весов на свою сторону. И отпразднуют победу в основное время. Согласен, у балканцев будет преимущество родных стен, однако у нас более сбалансированный состав, игроки с богатым международным опытом, а его значение в ключевые моменты растет.
– По вашему мнению, какой тактики будут придерживаться соперники?
– Скорее всего, в дебюте хозяев болельщики будут гнать вперед. Надо будет выдержать этот напор, далее с помощью слаженных действий в середине поля следует постараться перехватить инициативу и довести дело до победы.
– Отечественных поклонников футбола беспокоит отсутствие в опорной зоне многолетнего лидера сборной – Тараса Степаненко.
– Ничего страшного, на мой взгляд, Сергей Сидорчук сможет качественно заменить его на этой позиции. Сидорчук неплохо действует в отборе, пригодится его умение бороться за верховые мячи. А еще Сергей – патриот Украины, должен сплотить ребят, чтобы те получили победу в это сложное для Украины время. О каком-то неуважении к оппоненту не может быть и речи. Настроенность на победу должна быть максимальной.
– Назовите свою версию стартового состава сборной Украины в Зенице.
–Лунин, Конопля, Забарный, Миколенко, Матвиенко, Сидорчук, Цыганков, Судаков, Зинченко, Мудрик, Довбык.
– А вас не беспокоит, что уже долгое время у наших нападающих – Артема Довбика и Романа Яремчука сбитый прицел?
– Некоторые опасения есть, но это как раз тот случай, когда в Зенице могут доказать, что этот спад случайный.
Я верю в тренерский талант тренера украинской сборной Сергея Реброва, у которого было достаточно времени и возможностей, чтобы подробно изучить игру боснийцев и определиться с тем, как заставить их сойти с дистанции. Более того, своей игрой в последних матчах наши земляки доказали, что заслуживают быть среди участников финальной части Евро в Германии. Остается утвердить это на официальном уровне в Зенице и на следующей неделе в Вроцлаве.
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