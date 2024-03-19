Ван Леувен прокомментировал информацию о работе в Полесье

В комментарии журналисту Игорю Бурбасу экс-тренер «Шахтера» Патрик ван Леувен опроверг информацию о том, что имел предложения стать наставником «Полесья» или возглавить академию клуба.

«Никогда даже не было подобного варианта», — отметил ван Леувен.

Новым тренером житомирской команды после отставки Юрий Калитвинцева стал Сергей Шищенко, который работает в статус исполняющего обязанности.

Про академию клуба информации пока нет.