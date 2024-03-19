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  4. Ван Леувен прокомментировал информацию о работе в Полесье
Украина. Премьер лига
19 марта 2024, 20:11 |
568
0

Ван Леувен прокомментировал информацию о работе в Полесье

Таких вариантов у тренера вообще не было

19 марта 2024, 20:11 |
568
0
Ван Леувен прокомментировал информацию о работе в Полесье
ФК Шахтер. Патрик ван Леувен

В комментарии журналисту Игорю Бурбасу экс-тренер «Шахтера» Патрик ван Леувен опроверг информацию о том, что имел предложения стать наставником «Полесья» или возглавить академию клуба.

«Никогда даже не было подобного варианта», — отметил ван Леувен.

Новым тренером житомирской команды после отставки Юрий Калитвинцева стал Сергей Шищенко, который работает в статус исполняющего обязанности.

Про академию клуба информации пока нет.

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Патрик ван Леувен Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Бурбас
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