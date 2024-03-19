Украина. Премьер лига19 марта 2024, 20:11 |
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Ван Леувен прокомментировал информацию о работе в Полесье
Таких вариантов у тренера вообще не было
19 марта 2024, 20:11 |
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В комментарии журналисту Игорю Бурбасу экс-тренер «Шахтера» Патрик ван Леувен опроверг информацию о том, что имел предложения стать наставником «Полесья» или возглавить академию клуба.
«Никогда даже не было подобного варианта», — отметил ван Леувен.
Новым тренером житомирской команды после отставки Юрий Калитвинцева стал Сергей Шищенко, который работает в статус исполняющего обязанности.
Про академию клуба информации пока нет.
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