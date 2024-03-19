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  4. За день до новой травмы Куртуа заявил: «Я возвращаюсь, остался месяц»
Испания
19 марта 2024, 21:05 |
1870
0

За день до новой травмы Куртуа заявил: «Я возвращаюсь, остался месяц»

Игрока ожидает новый период восстановления

19 марта 2024, 21:05 |
1870
0
За день до новой травмы Куртуа заявил: «Я возвращаюсь, остался месяц»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа во вторник получил новую серьезную травму колена, хотя игрок только восстановился после минувшего повреждения колена и готовился вернуться в игру через месяц.

В Испании опубликовали интервью, которое Куртуа дал только вчера, оценивая свое состоянии за день до новой травмы.

«Я близок к возвращению. Уже выполняю почти все упражнения на тренировке, хотя мне нужен где-то месяц до возвращения к матчам. Моя травма? Я никогда не думал, что придется прожить такое».

«Но я принял это, прошел этот путь и намерен вернуться более сильным», — сказал Куртуа за сутки до еще одного повреждения.

Ожидается, что конкурент Андрея Лунина пропустит остаток сезона и Евро-2024.

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Источник Marca
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