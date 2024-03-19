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  4. Источник: Григорчук может покинуть Черноморец и возглавить другой клуб УПЛ
Украина. Премьер лига
19 марта 2024, 19:45 |
1355
1

Источник: Григорчук может покинуть Черноморец и возглавить другой клуб УПЛ

«Колос» заинтересован в услугах наставника одесского клуба

19 марта 2024, 19:45 |
1355
1
Источник: Григорчук может покинуть Черноморец и возглавить другой клуб УПЛ
УПЛ. Роман Григорчук

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук может покинуть одесскую команду.

По информации Футбол 24, к главному тренеру одесситов проявляет интерес «Колос» из Ковалевки. Отмечается, что президент «Колоса» не удовлетворен результатами команды в этом сезоне (9 место на данный момент) и готов инвестировать в более амбициозные цели.

Отмечается, что изменения в команде коснутся и тренерский штаб. Нынешний наставник команды Ярослав Вишняк может покинуть пост главного тренера, а на его место пока главным кандидатом является Григорчук. Однако в «Колосе» эту информацию пока отрицают.

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Роман Григорчук Колос Ковалевка Черноморец Одесса назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ярослав Вишняк
Источник Футбол 24
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alex belogubko
ГРИ пусть идёт куда хочет --ЧО надо пригласить ГУРУ--ВИРТА или есть АНТОНОВ в тренерском штабе ЧО--думаю хуже не будет 
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