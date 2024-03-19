Источник: Григорчук может покинуть Черноморец и возглавить другой клуб УПЛ

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук может покинуть одесскую команду.

По информации Футбол 24, к главному тренеру одесситов проявляет интерес «Колос» из Ковалевки. Отмечается, что президент «Колоса» не удовлетворен результатами команды в этом сезоне (9 место на данный момент) и готов инвестировать в более амбициозные цели.

Отмечается, что изменения в команде коснутся и тренерский штаб. Нынешний наставник команды Ярослав Вишняк может покинуть пост главного тренера, а на его место пока главным кандидатом является Григорчук. Однако в «Колосе» эту информацию пока отрицают.