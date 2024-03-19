Реал думает про операцию. Куртуа уже травмировал правое колено в 2015 году
Можно говорить о хронических проблемах игрока
Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа, который недавно восстановился после серьезной травмы колена, во вторник на тренировке снова получил повреждение колена.
Сообщается, что у игрока разрыв мениска правого колена – аналогичную травму Куртуа получил еще в 2015 году. Врачи «Реала» рассматривают различные варианты лечения, в том числе операцию.
«У него был сшитый мениск, который сейчас снова лопнул», — заявил один из игроков «Реала» на условиях анонимности.
Ранее Куртуа уже заявил, что не поедет на Евро-2024, где Бельгия может сыграть с Украиной, если команда Сергея Реброва туда выйдет.
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