Реал думает про операцию. Куртуа уже травмировал правое колено в 2015 году

Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа, который недавно восстановился после серьезной травмы колена, во вторник на тренировке снова получил повреждение колена.

Сообщается, что у игрока разрыв мениска правого колена – аналогичную травму Куртуа получил еще в 2015 году. Врачи «Реала» рассматривают различные варианты лечения, в том числе операцию.

«У него был сшитый мениск, который сейчас снова лопнул», — заявил один из игроков «Реала» на условиях анонимности.

Ранее Куртуа уже заявил, что не поедет на Евро-2024, где Бельгия может сыграть с Украиной, если команда Сергея Реброва туда выйдет.