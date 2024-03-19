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  4. Реал думает про операцию. Куртуа уже травмировал правое колено в 2015 году
Испания
19 марта 2024, 19:48 | Обновлено 19 марта 2024, 20:32
2051
1

Реал думает про операцию. Куртуа уже травмировал правое колено в 2015 году

Можно говорить о хронических проблемах игрока

19 марта 2024, 19:48 | Обновлено 19 марта 2024, 20:32
2051
1
Реал думает про операцию. Куртуа уже травмировал правое колено в 2015 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа, который недавно восстановился после серьезной травмы колена, во вторник на тренировке снова получил повреждение колена.

Сообщается, что у игрока разрыв мениска правого колена – аналогичную травму Куртуа получил еще в 2015 году. Врачи «Реала» рассматривают различные варианты лечения, в том числе операцию.

«У него был сшитый мениск, который сейчас снова лопнул», — заявил один из игроков «Реала» на условиях анонимности.

Ранее Куртуа уже заявил, что не поедет на Евро-2024, где Бельгия может сыграть с Украиной, если команда Сергея Реброва туда выйдет.

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Источник The Athletic
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Микола Шафран
а ти нам треба убогій
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