Николай ШАПАРЕНКО: «Уверен, сборная Украины лучше Боснии. Будет результат»
Игрок не сомневается в победе
Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко уверен, что сборная Украины сможет победить Боснию и Герцеговину в матче полуфинала плей-офф отбора Евро-2024.
«У Боснии неплохая команда, плюс они дома играют, но я уверен, что у нас команда лучше и уверен, что будет хороший результат. Конечно, они дома, у них двойная мотивация будет».
«Мое возвращение? Скучал по сборной и международными матчами. Тут важен холодный разум, не паниковать и играть на своих сильных качествах», – сказал Шапаренко.
Игра состоится 21 марта.
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