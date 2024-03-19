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  4. Николай ШАПАРЕНКО: «Уверен, сборная Украины лучше Боснии. Будет результат»
Украина. Премьер лига
19 марта 2024, 19:11 |
629
0

Николай ШАПАРЕНКО: «Уверен, сборная Украины лучше Боснии. Будет результат»

Игрок не сомневается в победе

19 марта 2024, 19:11 |
629
0
Николай ШАПАРЕНКО: «Уверен, сборная Украины лучше Боснии. Будет результат»

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко уверен, что сборная Украины сможет победить Боснию и Герцеговину в матче полуфинала плей-офф отбора Евро-2024.

«У Боснии неплохая команда, плюс они дома играют, но я уверен, что у нас команда лучше и уверен, что будет хороший результат. Конечно, они дома, у них двойная мотивация будет».

«Мое возвращение? Скучал по сборной и международными матчами. Тут важен холодный разум, не паниковать и играть на своих сильных качествах», – сказал Шапаренко.

Игра состоится 21 марта.

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Николай Шапаренко Динамо Киев сборная Украины по футболу Босния и Герцеговина - Украина Евро-2024
Источник ВЗбирна
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