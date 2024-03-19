Николай ШАПАРЕНКО: «Уверен, сборная Украины лучше Боснии. Будет результат»

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко уверен, что сборная Украины сможет победить Боснию и Герцеговину в матче полуфинала плей-офф отбора Евро-2024.

«У Боснии неплохая команда, плюс они дома играют, но я уверен, что у нас команда лучше и уверен, что будет хороший результат. Конечно, они дома, у них двойная мотивация будет».

«Мое возвращение? Скучал по сборной и международными матчами. Тут важен холодный разум, не паниковать и играть на своих сильных качествах», – сказал Шапаренко.

Игра состоится 21 марта.