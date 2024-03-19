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  4. Лунин рассказал о самых сложных матчах в нынешнем сезоне
Испания
19 марта 2024, 20:29 | Обновлено 19 марта 2024, 20:30
292
1

Лунин рассказал о самых сложных матчах в нынешнем сезоне

Отметил две игры с Лейпцигом

19 марта 2024, 20:29 | Обновлено 19 марта 2024, 20:30
292
1
Лунин рассказал о самых сложных матчах в нынешнем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин, который завоевал статус основного кипера команды, отметил для себя три самых сложных матча в текущем сезоне.

«Клубные дела – это клубные дела, сборная – другое. Конечно, регулярная практика влияет на уверенность. Что касается сложных матчей, то выделил бы финал Суперкубка Испании с «Барселоной». Я не играл в полуфинале, поэтому была другая подготовка к решающему матчу».

«А еще в сложные могу записать две игр с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов. Были реально сложные матчи», – сказал Лунин.

В финале Суперкубка мадридцы обыграли «Барселону» 4:1, а в 1/8 финала Лиги чемпионов прошли «Лейпциг» 1:0, 1:1.

Сегодня стало известно о еще одной серьезной травме конкурента Лунина Тибо Куртуа.

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Андрей Лунин Реал Мадрид РБ Лейпциг Барселона Лига чемпионов Суперкубок Испании по футболу
Источник ВЗбирна
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