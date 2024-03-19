Лунин рассказал о самых сложных матчах в нынешнем сезоне

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин, который завоевал статус основного кипера команды, отметил для себя три самых сложных матча в текущем сезоне.

«Клубные дела – это клубные дела, сборная – другое. Конечно, регулярная практика влияет на уверенность. Что касается сложных матчей, то выделил бы финал Суперкубка Испании с «Барселоной». Я не играл в полуфинале, поэтому была другая подготовка к решающему матчу».

«А еще в сложные могу записать две игр с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов. Были реально сложные матчи», – сказал Лунин.

В финале Суперкубка мадридцы обыграли «Барселону» 4:1, а в 1/8 финала Лиги чемпионов прошли «Лейпциг» 1:0, 1:1.

Сегодня стало известно о еще одной серьезной травме конкурента Лунина Тибо Куртуа.