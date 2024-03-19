Кубок Дэвиса19 марта 2024, 17:40 | Обновлено 19 марта 2024, 18:03
204
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Известны результаты жеребьевки группового этапа Финала Кубка Дэвиса
Соревнования состоятся 10-15 сентября
19 марта 2024, 17:40 | Обновлено 19 марта 2024, 18:03
204
0
Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка Дэвиса, который состоится 10-15 сентября.
Матчи пройдут в Болонье, Манчестере, Валенсии и Чжухае.
Состав групп
Группа A: Италия, Нидерланды, Бельгия, Бразилия.
Группа B: Австралия, Чехия, Франция, Испания.
Группа C: Германия, США, Словакия, Чили.
Группа D: Канада, Финляндия, Великобритания, Аргентина.
Команды, которые займут первые два места в группах, выйдут в 1/4 финала. Плей-офф соревнований состоится 19-24 ноября в Малаге.
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