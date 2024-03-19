Известны результаты жеребьевки группового этапа Финала Кубка Дэвиса

Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка Дэвиса, который состоится 10-15 сентября.

Матчи пройдут в Болонье, Манчестере, Валенсии и Чжухае.

Состав групп

Группа A: Италия, Нидерланды, Бельгия, Бразилия.

Группа B: Австралия, Чехия, Франция, Испания.

Группа C: Германия, США, Словакия, Чили.

Группа D: Канада, Финляндия, Великобритания, Аргентина.

Команды, которые займут первые два места в группах, выйдут в 1/4 финала. Плей-офф соревнований состоится 19-24 ноября в Малаге.