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Кубок Дэвиса
19 марта 2024, 17:40 | Обновлено 19 марта 2024, 18:03
204
0

Известны результаты жеребьевки группового этапа Финала Кубка Дэвиса

Соревнования состоятся 10-15 сентября

19 марта 2024, 17:40 | Обновлено 19 марта 2024, 18:03
204
0
Известны результаты жеребьевки группового этапа Финала Кубка Дэвиса
Davis Cup

Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка Дэвиса, который состоится 10-15 сентября.

Матчи пройдут в Болонье, Манчестере, Валенсии и Чжухае.

Состав групп

Группа A: Италия, Нидерланды, Бельгия, Бразилия.

Группа B: Австралия, Чехия, Франция, Испания.

Группа C: Германия, США, Словакия, Чили.

Группа D: Канада, Финляндия, Великобритания, Аргентина.

Команды, которые займут первые два места в группах, выйдут в 1/4 финала. Плей-офф соревнований состоится 19-24 ноября в Малаге.

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Кубок Дэвиса-2024 сборная Италии по теннису сборная Нидерландов по теннису сборная Бельгии по теннису сборная Бразилии по теннису сборная Австралии по теннису сборная Чехии по теннису сборная Франции по теннису сборная Испании по теннису сборная Германии по теннису сборная США по теннису сборная Словакии по теннису сборная Чили по теннису сборная Канады по теннису сборная Финляндии по теннису сборная Великобритании по теннису сборная Аргентины по теннису
Источник Davis Cup
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