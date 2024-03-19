Чемпионат Европы19 марта 2024, 17:29 | Обновлено 19 марта 2024, 17:30
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Николай ШАПАРЕНКО: «Мудрик забрал 10-й номер в сборной? Та пусть играет»
Хавбеку не принципиально, под каким номером играть
19 марта 2024, 17:29 | Обновлено 19 марта 2024, 17:30
339
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Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко восстановился после травмы и вернулся в сборную Украины, где его десятый номер в последнее время получил Михаил Мудрик.
«Мудрик забрал в сборной 10-й номер? Та пусть играет. Мне это не очень принципиально. Все равно, под каким номером, если будем побеждать».
«Очень ждал возвращения в сборную», – сказал Шапаренко.
Сборная Украины 21 марта сыграет полуфинал плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии.
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