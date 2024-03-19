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  4. Николай ШАПАРЕНКО: «Мудрик забрал 10-й номер в сборной? Та пусть играет»
Чемпионат Европы
19 марта 2024, 17:29 | Обновлено 19 марта 2024, 17:30
339
2

Николай ШАПАРЕНКО: «Мудрик забрал 10-й номер в сборной? Та пусть играет»

Хавбеку не принципиально, под каким номером играть

19 марта 2024, 17:29 | Обновлено 19 марта 2024, 17:30
339
2
Николай ШАПАРЕНКО: «Мудрик забрал 10-й номер в сборной? Та пусть играет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мудрик и Шапаренко

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко восстановился после травмы и вернулся в сборную Украины, где его десятый номер в последнее время получил Михаил Мудрик.

«Мудрик забрал в сборной 10-й номер? Та пусть играет. Мне это не очень принципиально. Все равно, под каким номером, если будем побеждать».

«Очень ждал возвращения в сборную», – сказал Шапаренко.

Сборная Украины 21 марта сыграет полуфинал плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии.

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Михаил Мудрик Николай Шапаренко сборная Украины по футболу Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина
Источник ВЗбирна
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NoMad
Правильно, розумово вiдсталим треба поступатись
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+1
vbrjkf
А що ви чекали від іржавого? Школа сирни! А Коля молодець,  вчинив по принципу - чим би дитя не бавилось, тільки б не плакало...
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