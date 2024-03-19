Николай ШАПАРЕНКО: «Мудрик забрал 10-й номер в сборной? Та пусть играет»

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко восстановился после травмы и вернулся в сборную Украины, где его десятый номер в последнее время получил Михаил Мудрик.

«Мудрик забрал в сборной 10-й номер? Та пусть играет. Мне это не очень принципиально. Все равно, под каким номером, если будем побеждать».

«Очень ждал возвращения в сборную», – сказал Шапаренко.

Сборная Украины 21 марта сыграет полуфинал плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии.