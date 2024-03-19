Конгломерат, в который входит Ман Сити, хочет купить 14-летнего американца
Каван Салливан заинтересовал City Football Group
Эмиратский футбольный конгломерат City Football Group, на вершине которого находится английский «Манчестер Сити», заинтересован в подписании в свои ряды 14-летнего таланта «Филадельфии Юнион» Кавана Салливана.
Юный футболист выступает на позиции центрального атакующего полузащитника, но также способен сыграть на левом фланге или в центре нападения.
Сообщается, что интерес к Салливану проявляют многие другие топ-клубы Европы, но именно City Football Group лидирует в гонке на текущий момент.
Предполагается, что в случае подписания Салливана, он, по достижению 16 лет, сможет переехать в Европу, и начать играть за одну из команд холдинга. На текущий момент в качестве одного из вариантов рассматривается бельгийский «Ломмел».
В перспективе Кавана рассматривают как усиление для «Манчестер Сити», но присоединится к этому клубу американец не сможет до момента, когда ему исполнится 18, а это будет в сентябре 2027 года.
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