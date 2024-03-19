Лунин — о возвращении Куртуа: «Буду доказывать, что могу быть первым»

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин готов конкурировать с Тибо Куртуа, который восстановился после тяжелой травмы и вскоре может вернуть себе статус первого номера.

«Возвращение Куртуа? Для меня ничего не изменится, нужно продолжать работать и доказывать, что я могу быть номер один в команде. Но с Тибо у нас хорошие отношения, он меня поддерживал, поздравлял с хорошими играми не только лично, но и публично».

«Я не скажу, что мы друзья, но отношения хорошие. Конкурируем и поддерживаем друг друга, проблем нет», — сказал Лунин.

Андрей в нынешнем сезоне провел 23 матча.