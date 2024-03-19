Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин — о возвращении Куртуа: «Буду доказывать, что могу быть первым»
Испания
19 марта 2024, 17:05 | Обновлено 19 марта 2024, 17:11
298
0

Лунин — о возвращении Куртуа: «Буду доказывать, что могу быть первым»

Украинец сдаваться не намерен

19 марта 2024, 17:05 | Обновлено 19 марта 2024, 17:11
298
0
Лунин — о возвращении Куртуа: «Буду доказывать, что могу быть первым»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лунин и Куртуа

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин готов конкурировать с Тибо Куртуа, который восстановился после тяжелой травмы и вскоре может вернуть себе статус первого номера.

«Возвращение Куртуа? Для меня ничего не изменится, нужно продолжать работать и доказывать, что я могу быть номер один в команде. Но с Тибо у нас хорошие отношения, он меня поддерживал, поздравлял с хорошими играми не только лично, но и публично».

«Я не скажу, что мы друзья, но отношения хорошие. Конкурируем и поддерживаем друг друга, проблем нет», — сказал Лунин.

Андрей в нынешнем сезоне провел 23 матча.

По теме:
Кто сыграет с Боснией? Ребров высказался о вратарском вопросе в сборной
Ламин ЯМАЛ: «Собираемся дать бой Реалу в Ла Лиге»
ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер Ла Лиги уволил главного тренера
Реал Мадрид Андрей Лунин Тибо Куртуа чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник ВЗбирна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Два основных игрока покинули запорожский Металлург
Футбол | 19 марта 2024, 14:40 1
Два основных игрока покинули запорожский Металлург
Два основных игрока покинули запорожский Металлург

Владимир Белоцерковец и Богдан Могильный долгое время защищали цвета клуба

Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Футбол | 19 марта 2024, 00:31 7
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина

21 марта в 21:45 состоится полуфинал плей-офф квалификации Евро-2024

Скауты Ювентуса будут просматривать игрока Шахтера. И речь не про Судакова
Футбол | 19.03.2024, 12:05
Скауты Ювентуса будут просматривать игрока Шахтера. И речь не про Судакова
Скауты Ювентуса будут просматривать игрока Шахтера. И речь не про Судакова
Известна сумма призовых, которую заработали украинские биатлонисты на КМ
Биатлон | 19.03.2024, 07:47
Известна сумма призовых, которую заработали украинские биатлонисты на КМ
Известна сумма призовых, которую заработали украинские биатлонисты на КМ
Скауты Манчестер Сити будут просматривать вратаря сборной Украины
Футбол | 19.03.2024, 00:40
Скауты Манчестер Сити будут просматривать вратаря сборной Украины
Скауты Манчестер Сити будут просматривать вратаря сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Нганну рассказал, что его разочаровало в бою с Джошуа
Нганну рассказал, что его разочаровало в бою с Джошуа
18.03.2024, 11:18
Бокс
Последняя гонка сезона. Йоханнес Бё поставил жирную точку в Кубке мира
Последняя гонка сезона. Йоханнес Бё поставил жирную точку в Кубке мира
18.03.2024, 00:23 2
Биатлон
С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
17.03.2024, 20:35 37
Футбол
Анчелотти провел разговор с кипером Реала и указал на плохую игру
Анчелотти провел разговор с кипером Реала и указал на плохую игру
18.03.2024, 07:14 3
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Как изменилась ситуация перед паузой на игры сборных
Турнирная таблица УПЛ. Как изменилась ситуация перед паузой на игры сборных
18.03.2024, 06:55 4
Футбол
Украинский вратарь Бенфики признался, готов ли играть за сборную Португалии
Украинский вратарь Бенфики признался, готов ли играть за сборную Португалии
18.03.2024, 11:04 10
Футбол
ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины выиграла турнир и повысилась в классе
ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины выиграла турнир и повысилась в классе
18.03.2024, 00:07 3
Хоккей
Анчелотти может принять решение, которое убедит Лунина покинуть Реал
Анчелотти может принять решение, которое убедит Лунина покинуть Реал
19.03.2024, 07:05 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем