Лунин — о возвращении Куртуа: «Буду доказывать, что могу быть первым»
Украинец сдаваться не намерен
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин готов конкурировать с Тибо Куртуа, который восстановился после тяжелой травмы и вскоре может вернуть себе статус первого номера.
«Возвращение Куртуа? Для меня ничего не изменится, нужно продолжать работать и доказывать, что я могу быть номер один в команде. Но с Тибо у нас хорошие отношения, он меня поддерживал, поздравлял с хорошими играми не только лично, но и публично».
«Я не скажу, что мы друзья, но отношения хорошие. Конкурируем и поддерживаем друг друга, проблем нет», — сказал Лунин.
Андрей в нынешнем сезоне провел 23 матча.
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