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ATP
19 марта 2024, 16:53 | Обновлено 19 марта 2024, 16:54
139
0

Крутых прошел квалификацию в Задаре, но проиграл в первом круге основы

Алексей уступил Йонашу Форейтеку

19 марта 2024, 16:53 | Обновлено 19 марта 2024, 16:54
139
0
Крутых прошел квалификацию в Задаре, но проиграл в первом круге основы
ITF. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (№401 ATP) не смог пробиться во второй круг на челленджере в Хорватии.

В первом раунде основной сетки украинец, который успешно преодолел квалификацию, в трех сетах уступила квалифаеру Йонашу Форейтеку из Чехии (№421 ATP).

Задар. Первый круг
Алексей Крутых (Украина, Q) – Йонаш Форейтек (Чехия, Q) – 1:6, 7:5, 2:6

Отметим, что в квалификации Крутых обыграл немца Якоба Шнайттера (6:2, 7:5) и испанца Серхи Переса Контри (6:4, 2:6, 7:6).

На этой неделе Алексей впервые за два года оказался за пределами топ-400.

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Алексей Крутых
Источник Sport.ua
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