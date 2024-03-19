Крутых прошел квалификацию в Задаре, но проиграл в первом круге основы
Алексей уступил Йонашу Форейтеку
Украинский теннисист Алексей Крутых (№401 ATP) не смог пробиться во второй круг на челленджере в Хорватии.
В первом раунде основной сетки украинец, который успешно преодолел квалификацию, в трех сетах уступила квалифаеру Йонашу Форейтеку из Чехии (№421 ATP).
Задар. Первый круг
Алексей Крутых (Украина, Q) – Йонаш Форейтек (Чехия, Q) – 1:6, 7:5, 2:6
Отметим, что в квалификации Крутых обыграл немца Якоба Шнайттера (6:2, 7:5) и испанца Серхи Переса Контри (6:4, 2:6, 7:6).
На этой неделе Алексей впервые за два года оказался за пределами топ-400.
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