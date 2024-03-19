Крутых прошел квалификацию в Задаре, но проиграл в первом круге основы

Украинский теннисист Алексей Крутых (№401 ATP) не смог пробиться во второй круг на челленджере в Хорватии.

В первом раунде основной сетки украинец, который успешно преодолел квалификацию, в трех сетах уступила квалифаеру Йонашу Форейтеку из Чехии (№421 ATP).

Задар. Первый круг

Алексей Крутых (Украина, Q) – Йонаш Форейтек (Чехия, Q) – 1:6, 7:5, 2:6

Отметим, что в квалификации Крутых обыграл немца Якоба Шнайттера (6:2, 7:5) и испанца Серхи Переса Контри (6:4, 2:6, 7:6).

На этой неделе Алексей впервые за два года оказался за пределами топ-400.