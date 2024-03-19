Ламин ЯМАЛ: «Собираемся дать бой Реалу в Ла Лиге»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямал заявил, что команда еще намерена побороться за чемпионство, несмотря на 8-очковое отставание за 9 туров до финиша:

«Думаю, что во всех соревнованиях, в которых мы еще принимаем участие, мы можем мечтать о титулах. Когда есть шансы – всегда можно рассчитывать на успех. Если «Реал» оступится, то «Барса» даст им знать о том, что она рядом. Мы собираемся дать им бой».

В нынешнем сезоне на счету 16-летнего вундеркинда 6 голов и 7 ассистов в 39 матчах за «Барселону» во всех турнирах.