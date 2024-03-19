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  4. Ламин ЯМАЛ: «Собираемся дать бой Реалу в Ла Лиге»
Испания
19 марта 2024, 16:01 |
311
0

Ламин ЯМАЛ: «Собираемся дать бой Реалу в Ла Лиге»

Вингер «Барселоны» еще верит в чемпионство

19 марта 2024, 16:01 |
311
0
Ламин ЯМАЛ: «Собираемся дать бой Реалу в Ла Лиге»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Вингер «Барселоны» Ламин Ямал заявил, что команда еще намерена побороться за чемпионство, несмотря на 8-очковое отставание за 9 туров до финиша:

«Думаю, что во всех соревнованиях, в которых мы еще принимаем участие, мы можем мечтать о титулах. Когда есть шансы – всегда можно рассчитывать на успех. Если «Реал» оступится, то «Барса» даст им знать о том, что она рядом. Мы собираемся дать им бой».

В нынешнем сезоне на счету 16-летнего вундеркинда 6 голов и 7 ассистов в 39 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

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Ламин Ямал Барселона Реал Мадрид Ла Лига
Источник Barca Universal
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