Ламин ЯМАЛ: «Собираемся дать бой Реалу в Ла Лиге»
Вингер «Барселоны» еще верит в чемпионство
Вингер «Барселоны» Ламин Ямал заявил, что команда еще намерена побороться за чемпионство, несмотря на 8-очковое отставание за 9 туров до финиша:
«Думаю, что во всех соревнованиях, в которых мы еще принимаем участие, мы можем мечтать о титулах. Когда есть шансы – всегда можно рассчитывать на успех. Если «Реал» оступится, то «Барса» даст им знать о том, что она рядом. Мы собираемся дать им бой».
В нынешнем сезоне на счету 16-летнего вундеркинда 6 голов и 7 ассистов в 39 матчах за «Барселону» во всех турнирах.
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