Металлист 1925 во время паузы может ограничиться двусторонкой

Как стало известно Sport.ua, харьковская команда во время мартовской паузы в чемпионате УПЛ может ограничиться двусторонней игрой, задействовав еще несколько футболистов из юниорского состава.

Подопечные Виктора Скрипника уже начали подготовку к календарному матчу 22 тура – с «Зарей», который состоится 29 марта.

В расположении слобожанцев отсутствуют Марьян Фарина, которого вызвали в олимпийскую сборную Украины, и травмированные Алексей Сидоров, Дмитрий Кравченко, Игорь Курило и Евгений Ткачук.

Пока что в активе «Металлиста 1925» 16 очков и он занимает 15 место в чемпионате УПЛ.