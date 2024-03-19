Металлист 1925 во время паузы может ограничиться двусторонкой
Харьковчане начали подготовку к игре с «Зарей»
Как стало известно Sport.ua, харьковская команда во время мартовской паузы в чемпионате УПЛ может ограничиться двусторонней игрой, задействовав еще несколько футболистов из юниорского состава.
Подопечные Виктора Скрипника уже начали подготовку к календарному матчу 22 тура – с «Зарей», который состоится 29 марта.
В расположении слобожанцев отсутствуют Марьян Фарина, которого вызвали в олимпийскую сборную Украины, и травмированные Алексей Сидоров, Дмитрий Кравченко, Игорь Курило и Евгений Ткачук.
Пока что в активе «Металлиста 1925» 16 очков и он занимает 15 место в чемпионате УПЛ.
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