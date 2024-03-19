Форвард ПСЖ: «Из-за инфекции я провел 20 дней с кровотечением и рвотой»

Нападающий ПСЖ Гонсалу Рамуш рассказал об имевшихся у него проблемах со здоровьем. Критика в адрес португальца усилилась после того, как он пропустил весь декабрь, проведя на поле в первом месяце зимы всего 1 минуту игрового времени.

«Декабрь у меня был сложный. Сначала я подхватил вирус, который затем превратился в инфекцию толстой кишки. Я провел 20 дней с кровотечением и рвотой, не мог есть, у меня была очень высокая температура.

Мне приходилось ложиться в больницу четыре или пять раз, мне ставили капельницы. Я похудел на восемь килограммов. Мне пришлось набирать вес в середине сезона, а в январе провести предсезонную подготовку, что было непросто», — рассказал Рамуш в интервью Record.

Отметим, что в нынешнем сезоне форвард провел за ПСЖ 30 матчей во всех турнирах и забил 9 мячей.