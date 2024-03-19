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  4. Форвард ПСЖ: «Из-за инфекции я провел 20 дней с кровотечением и рвотой»
Франция
19 марта 2024, 14:39 |
426
0

Форвард ПСЖ: «Из-за инфекции я провел 20 дней с кровотечением и рвотой»

Португалец Гонсалу Рамуш пропустил практически весь декабрь

19 марта 2024, 14:39 |
426
0
Форвард ПСЖ: «Из-за инфекции я провел 20 дней с кровотечением и рвотой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсалу Рамуш

Нападающий ПСЖ Гонсалу Рамуш рассказал об имевшихся у него проблемах со здоровьем. Критика в адрес португальца усилилась после того, как он пропустил весь декабрь, проведя на поле в первом месяце зимы всего 1 минуту игрового времени.

«Декабрь у меня был сложный. Сначала я подхватил вирус, который затем превратился в инфекцию толстой кишки. Я провел 20 дней с кровотечением и рвотой, не мог есть, у меня была очень высокая температура.

Мне приходилось ложиться в больницу четыре или пять раз, мне ставили капельницы. Я похудел на восемь килограммов. Мне пришлось набирать вес в середине сезона, а в январе провести предсезонную подготовку, что было непросто», — рассказал Рамуш в интервью Record.

Отметим, что в нынешнем сезоне форвард провел за ПСЖ 30 матчей во всех турнирах и забил 9 мячей.

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Источник Record.pt
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