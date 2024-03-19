МУДРИК: «С Боснией надо выходить на поле и брать свое»

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик поделился ожиданиями от предстоящего матча против команды Боснии и Герцеговины в полуфинале плей-офф квалификации Евро-2024.

«Все хорошо, не могу дождаться, чтобы начать тренировки. Но нужно ко всему подходить с умом, необходим день на восстановление, а уже потом готовиться по полной.

Каждому футболисту придает уверенности, если он хорошо играет и забивает. Выход в полуфинал Кубка Англии? Нам помогли командный дух, то, что мы сражались до конца, желания выиграть было больше. Всегда, когда приезжаешь в сборную, ты должен перестроиться с клубного футбола. Чем быстрее — тем лучше. Мы уже знаем, как это делать.

Каждая сборная индивидуальна, все отличаются. Босния — команда, к которой нужно готовиться отдельно. Кого бы выделил? У соперников есть Джеко, Пьянич — известные футболисты. Для достижения успеха в плей-офф нужно не раскачиваться, а сразу выходить и брать свое, показывать, чего ты стоишь, и побеждать», — цитирует Мудрика пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Напомним, матч Босния и Герцеговина — Украина состоится 21 марта в городе Зеница.