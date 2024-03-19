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Италия
19 марта 2024, 13:41 |
890
1

Экс-форвард Интера и Ювентуса: «Жизнь ускользает из моих рук»

Пабло Освальдо борется с депрессией, пристрастился к алкоголю и наркотикам

19 марта 2024, 13:41 |
890
1
Экс-форвард Интера и Ювентуса: «Жизнь ускользает из моих рук»
Instagram. Пабло Освальдо и Лионель Месси

Бывший нападающий «Ювентуса», «Ромы», «Интера» и сборной Италии Пабло Освальдо признался, что борется с внутренними демонами.

38-летний уроженец Буэнос-Айреса, который по завершении карьеры футболиста посвятил время музыке — он является лидером рок-группы Barrio Viejo, — сообщил своим поклонникам в соцсетях о том, что он дистанцировался от своей семьи, включая двух дочерей и сына.

«Мне трудно снимать это видео, потому что я никогда раньше не делал ничего подобного. Но я думаю, что время пришло, потому что я в полном отчаянии и я не очень хорошо себя чувствую. Я не знаю, крик ли это о помощи или я просто чувствую необходимость поговорить об этом, потому что уже долгое время страдаю от сильной депрессии.

Эта депрессия заставила меня впасть в некоторые зависимости — алкоголь и наркотики. И правда в том, что я проживаю такой момент, когда моя жизнь ускользает из моих рук».

Освальдо также заявил, что он проходит психиатрическое лечение и принимает лекарства от «очень специфической болезни», которые помогают ему справиться с низкой самооценкой и депрессией.

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сборная Италии по футболу Ювентус Рома Рим Интер Милан Пабло Освальдо
Источник Instagram
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Максим Колісник
Як там кажуть. Плакати в Мерседесі легше? Ну от. Грошей у нього точно не бракує
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Теннис
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