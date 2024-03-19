На Рому открыли дисциплинарное дело из-за секса сотрудников
Мужчину и женщину уволили из-за полового акта на клубной базе
Прокурор Федерации футбола Италии Джузеппе Кине открыл дело в отношении «Ромы» в связи с увольнением двух сотрудников клуба – мужчины и женщины.
В октябре прошлого года один из игроков молодежной команды «Ромы» заснял на видео, как эти сотрудники занимались сексом на клубной базе в Тригории. После этого данное видео начало распространяться по базе как среди игроков, так и сотрудников клуба.
Спустя месяц после инцидента мужчина и женщина были уволены из клуба. Теперь «Роме» грозит штраф за грубое нарушение неприкосновенности личной жизни.
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