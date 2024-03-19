Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На Рому открыли дисциплинарное дело из-за секса сотрудников
Италия
19 марта 2024, 12:57 |
347
0

На Рому открыли дисциплинарное дело из-за секса сотрудников

Мужчину и женщину уволили из-за полового акта на клубной базе

19 марта 2024, 12:57 |
347
0
На Рому открыли дисциплинарное дело из-за секса сотрудников
Getty Images/Global Images Ukraine

Прокурор Федерации футбола Италии Джузеппе Кине открыл дело в отношении «Ромы» в связи с увольнением двух сотрудников клуба – мужчины и женщины.

В октябре прошлого года один из игроков молодежной команды «Ромы» заснял на видео, как эти сотрудники занимались сексом на клубной базе в Тригории. После этого данное видео начало распространяться по базе как среди игроков, так и сотрудников клуба.

Спустя месяц после инцидента мужчина и женщина были уволены из клуба. Теперь «Роме» грозит штраф за грубое нарушение неприкосновенности личной жизни.

По теме:
ТОТТИ: «Я никогда не вернусь в Рому»
Защитник Наполи обвинил Ачерби во лжи после расистского скандала
ТОТТИ: «Не ожидал, что у Де Росси сразу все получится. Но надеялся»
Рома Рим Федерация футбола Италии секс скандал
Источник Football-Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Парень Соболенко скончался в Майами. Информация официально подтверждена
Теннис | 19 марта 2024, 08:16 15
Парень Соболенко скончался в Майами. Информация официально подтверждена
Парень Соболенко скончался в Майами. Информация официально подтверждена

Константин Кольцов умер в возрасте 42 лет, причины смерти пока что неизвестны

Тренировка сборной Украины в Марбелье. Команда Реброва – в полном составе
Футбол | 19 марта 2024, 06:30 7
Тренировка сборной Украины в Марбелье. Команда Реброва – в полном составе
Тренировка сборной Украины в Марбелье. Команда Реброва – в полном составе

Яремчук, Сидорчук, Малиновский и Трубин прибыли в лагерь сборной

Стало известно, где женская сборная Украины проведет два ближайших матча
Футбол | 19.03.2024, 12:07
Стало известно, где женская сборная Украины проведет два ближайших матча
Стало известно, где женская сборная Украины проведет два ближайших матча
Анчелотти может принять решение, которое убедит Лунина покинуть Реал
Футбол | 19.03.2024, 07:05
Анчелотти может принять решение, которое убедит Лунина покинуть Реал
Анчелотти может принять решение, которое убедит Лунина покинуть Реал
За Украину играть не сможет. Игрок Полесья получил вызов в другую сборную
Футбол | 18.03.2024, 15:43
За Украину играть не сможет. Игрок Полесья получил вызов в другую сборную
За Украину играть не сможет. Игрок Полесья получил вызов в другую сборную
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Почеттино ответил фанам на их свист после замены Мудрика
Почеттино ответил фанам на их свист после замены Мудрика
17.03.2024, 17:42 1
Футбол
С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
17.03.2024, 20:35 37
Футбол
Синнер vs Алькарас, камбек Медведева. Определены финалисты в Индиан-Уэллс
Синнер vs Алькарас, камбек Медведева. Определены финалисты в Индиан-Уэллс
17.03.2024, 08:01 8
Теннис
ВИДЕО. Шедевральный мяч Судакова со штрафного удара в ворота Нещерета
ВИДЕО. Шедевральный мяч Судакова со штрафного удара в ворота Нещерета
17.03.2024, 14:59 6
Футбол
Известна сумма призовых, которую заработали украинские биатлонисты на КМ
Известна сумма призовых, которую заработали украинские биатлонисты на КМ
19.03.2024, 07:47 3
Биатлон
«Ты не знаешь, что делаешь». Фаны оценили замену Мудрика
«Ты не знаешь, что делаешь». Фаны оценили замену Мудрика
17.03.2024, 16:36 16
Футбол
ФОТО. Лицо Клоппа после пропущенного гола от Ман Юнайтед в Кубке на 120+1-й
ФОТО. Лицо Клоппа после пропущенного гола от Ман Юнайтед в Кубке на 120+1-й
17.03.2024, 22:01 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем