На Рому открыли дисциплинарное дело из-за секса сотрудников

Прокурор Федерации футбола Италии Джузеппе Кине открыл дело в отношении «Ромы» в связи с увольнением двух сотрудников клуба – мужчины и женщины.

В октябре прошлого года один из игроков молодежной команды «Ромы» заснял на видео, как эти сотрудники занимались сексом на клубной базе в Тригории. После этого данное видео начало распространяться по базе как среди игроков, так и сотрудников клуба.

Спустя месяц после инцидента мужчина и женщина были уволены из клуба. Теперь «Роме» грозит штраф за грубое нарушение неприкосновенности личной жизни.