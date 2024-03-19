ФОТО. Срна вошел в рейтинг самых результативных футболистов XXI столетия

Многолетний капитан, а ныне директор по футболу донецкого «Шахтера» хорват Дарио Срна попал в престижный рейтинг самых результативных игроков нынешнего столетия.

Портал Score90 составил сборную по схеме 4-3-3 из футболистов, которые забили больше всего мячей, выступая на своей позиции. Легенда «горняков» занял место на правом фланге защиты с показателем в 72 забитых мяча.

Лидером по результативности является португалец Криштиану Роналду – 879 мячей. Позади своего извечного конкурента в индивидуальных номинациях аргентинец Лионель Месси – 826 голов. Отметим, что в общей сложности символическая сборная из результативных футболистов записала на свой счет 3468 голов.

Полностью сборная выглядит следующим образом:

Рожерио Сени (73) – Дарио Срна (72), Джон Терри (74), Серхио Рамос (139), Александар Коларов (67) – Фрэнк Лэмпард (277), Стивен Джеррард (211), Кака (206) – Лионель Месси (826), Криштиану Роналду (879), Роберт Левандовски (644).