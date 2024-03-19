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Чемпионат Европы
19 марта 2024, 11:32 | Обновлено 19 марта 2024, 12:35
463
0

Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Израиль – Исландия

21 марта в 21:45 состоится полуфинал плей-офф квалификации Евро-2024

19 марта 2024, 11:32 | Обновлено 19 марта 2024, 12:35
463
0
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Израиль – Исландия
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 марта, в 21:45 по киевскому времени, пройдет полуфинал плей-оф квалификации Евро-2024.

На стадионе «Ференц Суса» в городе Будапешт (Венгрия) между собой сыграют сборные Израиля и Исландии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда, выигравшая поединок, выйдет в финал плей-офф на победителя другого противостояния между Боснией и Герцеговиной и Украиной. Финальная игра за путевку на Евро-2024 пройдет 26 марта в польском Вроцлаве, если в ней сыграют сине-желтые.

Сборная Израиля заняла 3-е место в группе I (15 очков), а в финальную стадию пробились команды Румынии (22) и Швейцарии (17).

Команда Исландии в группе J набрала 10 очков и финишировала лишь 4-й, но отобралась в плей-офф благодаря выступлению в Лиге наций. Португалия (30) и Словакия (22) выполнили задачу выхода в финальную часть.

Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Израиль – Исландия

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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