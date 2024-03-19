Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ТОТТИ: «Я никогда не вернусь в Рому»
Италия
19 марта 2024, 11:16 | Обновлено 19 марта 2024, 11:17
457
0

ТОТТИ: «Я никогда не вернусь в Рому»

Император является рекордсменом клуба по матчам и голам

19 марта 2024, 11:16 | Обновлено 19 марта 2024, 11:17
457
0
ТОТТИ: «Я никогда не вернусь в Рому»
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Тотти

Легенда «Ромы», рекордсмен клуба по числу проведенных матчей и забитых мячей Франческо Тотти исключил возможность своего возвращения в клуб.

Напомним, Тотти завершил карьеру в 2017 году. Многие фанаты хотели бы вновь увидеть Императора в клубе, но уже в новой роли.

«Я никогда не вернусь. Вы мне задаете этот вопрос каждый раз. Я больше не вернусь», — цитирует 47-летнего Тотти Corriere Dello Sport.

Добавим, что за свою игровую карьеру Франческо выступал лишь за один клуб. В период с 1992-го по 2017-й Император провел 786 матчей за «волков» во всех турнирах и забил 307 голов.

По теме:
ТОТТИ: «Не ожидал, что у Де Росси сразу все получится. Но надеялся»
ВИДЕО. Милан и Рома взяли по три очка в борьбе за зону Лиги чемпионов
Серия A. Интер и Наполи разошлись миром. Скудетто почти в кармане
Франческо Тотти Рома Рим рекорд
Источник Corriere dello Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СУДАКОВ: «Если Шахтер не станет чемпионом, то не отпустит на Олимпиаду»
Футбол | 19 марта 2024, 04:40 5
СУДАКОВ: «Если Шахтер не станет чемпионом, то не отпустит на Олимпиаду»
СУДАКОВ: «Если Шахтер не станет чемпионом, то не отпустит на Олимпиаду»

Полузащитник «горняков» хочет поехать на Олимпийские игры

Таблица Ла Лиги. Жирона потеряла позицию. Реал с Луниным мчится за титулом
Футбол | 18 марта 2024, 10:11 10
Таблица Ла Лиги. Жирона потеряла позицию. Реал с Луниным мчится за титулом
Таблица Ла Лиги. Жирона потеряла позицию. Реал с Луниным мчится за титулом

15-17 марта состоялись матчи Ла Лиги

Скауты Манчестер Сити будут просматривать вратаря сборной Украины
Футбол | 19.03.2024, 00:40
Скауты Манчестер Сити будут просматривать вратаря сборной Украины
Скауты Манчестер Сити будут просматривать вратаря сборной Украины
Украинский вратарь Бенфики признался, готов ли играть за сборную Португалии
Футбол | 18.03.2024, 11:04
Украинский вратарь Бенфики признался, готов ли играть за сборную Португалии
Украинский вратарь Бенфики признался, готов ли играть за сборную Португалии
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Футбол | 19.03.2024, 00:31
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Рахим Стерлинг пробил лучший штрафной в истории футбола
ВИДЕО. Рахим Стерлинг пробил лучший штрафной в истории футбола
18.03.2024, 13:45 2
Футбол
За Украину играть не сможет. Игрок Полесья получил вызов в другую сборную
За Украину играть не сможет. Игрок Полесья получил вызов в другую сборную
18.03.2024, 15:43 8
Футбол
Пекарня Иги. Свентек разбила Саккари и выиграла титул в Индиан-Уэллсе
Пекарня Иги. Свентек разбила Саккари и выиграла титул в Индиан-Уэллсе
17.03.2024, 21:21 6
Теннис
ПАЛКИН: «Вернуться в Донецк? Ждем черного лебедя, который изменит историю»
ПАЛКИН: «Вернуться в Донецк? Ждем черного лебедя, который изменит историю»
17.03.2024, 10:16 40
Футбол
Нганну рассказал, что его разочаровало в бою с Джошуа
Нганну рассказал, что его разочаровало в бою с Джошуа
18.03.2024, 11:18
Бокс
Последняя гонка сезона. Йоханнес Бё поставил жирную точку в Кубке мира
Последняя гонка сезона. Йоханнес Бё поставил жирную точку в Кубке мира
18.03.2024, 00:23 1
Биатлон
ВИДЕО. Шедевральный мяч Судакова со штрафного удара в ворота Нещерета
ВИДЕО. Шедевральный мяч Судакова со штрафного удара в ворота Нещерета
17.03.2024, 14:59 6
Футбол
«Ты не знаешь, что делаешь». Фаны оценили замену Мудрика
«Ты не знаешь, что делаешь». Фаны оценили замену Мудрика
17.03.2024, 16:36 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем