ТОТТИ: «Я никогда не вернусь в Рому»

Легенда «Ромы», рекордсмен клуба по числу проведенных матчей и забитых мячей Франческо Тотти исключил возможность своего возвращения в клуб.

Напомним, Тотти завершил карьеру в 2017 году. Многие фанаты хотели бы вновь увидеть Императора в клубе, но уже в новой роли.

«Я никогда не вернусь. Вы мне задаете этот вопрос каждый раз. Я больше не вернусь», — цитирует 47-летнего Тотти Corriere Dello Sport.

Добавим, что за свою игровую карьеру Франческо выступал лишь за один клуб. В период с 1992-го по 2017-й Император провел 786 матчей за «волков» во всех турнирах и забил 307 голов.