ПИХАЛЕНОК: «Недооценки Боснии и Герцеговины вообще нет»
Полузащитник «желто-синих» – о подготовке к матчу плей-офф Евро-2024
Полузащитник «Днепра-1» и сборной Украины Александр Пихаленок рассказал о подготовке к матчу плей-офф Евро-2024 против Боснии и Герцеговины, которую «желто-синие» проводят в испанской Марбелье.
«Мы хорошо подготовились и провели между собой двустороннюю игру. Было очень много теории и на тренировках очень много отрабатывали всего. Думаю, хорошо подготовились.
Было все: и нагрузка, и спад. Полагаю, что мы в оптимальных кондициях подойдем к игре против Боснии и Герцеговины. Они очень мощная неуступчивая команда, как и все балканцы. Будут выходить с первой до последней минуты, сражаться и пытаться также попасть на Евро.
Но если мы приложим максимум усилий – думаю, у нас все должно получиться. Мы должны быть сконцентрированы на своей игре. Недооценки вообще нет», – сказал Пихаленок в интервью пресс-службе УАФ.
Напомним, матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта в Зенице.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жуткий удар по воробьям стал объектом троллинга в соцсетях
Клуб заранее готовит замену Дмитрию Ризныку, основному стражу ворот
Збірна України - це завжди було посередньо. І майже ніколи топового, стабільного рівня.