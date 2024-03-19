ПИХАЛЕНОК: «Недооценки Боснии и Герцеговины вообще нет»

Полузащитник «Днепра-1» и сборной Украины Александр Пихаленок рассказал о подготовке к матчу плей-офф Евро-2024 против Боснии и Герцеговины, которую «желто-синие» проводят в испанской Марбелье.

«Мы хорошо подготовились и провели между собой двустороннюю игру. Было очень много теории и на тренировках очень много отрабатывали всего. Думаю, хорошо подготовились.

Было все: и нагрузка, и спад. Полагаю, что мы в оптимальных кондициях подойдем к игре против Боснии и Герцеговины. Они очень мощная неуступчивая команда, как и все балканцы. Будут выходить с первой до последней минуты, сражаться и пытаться также попасть на Евро.

Но если мы приложим максимум усилий – думаю, у нас все должно получиться. Мы должны быть сконцентрированы на своей игре. Недооценки вообще нет», – сказал Пихаленок в интервью пресс-службе УАФ.

Напомним, матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта в Зенице.