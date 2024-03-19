Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ХОЙЛУНД: «Было здорово заткнуть людям рты»
Англия
19 марта 2024, 10:41 |
442
0

ХОЙЛУНД: «Было здорово заткнуть людям рты»

В нынешнем сезоне датчанин забил 13 голов в 31 матче за «Манчестер Юнайтед»

19 марта 2024, 10:41 |
442
0
ХОЙЛУНД: «Было здорово заткнуть людям рты»
Getty Images/Global Images Ukraine. Расмус Хойлунд

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд откровенно рассказал о том, какие эмоции переживал, забив свой первый гол в АПЛ.

«Тогда я подумал: «Ну наконец-то!» Было здорово заткнуть людям рты. Конечно, меня беспокоило то, что люди продолжали обсуждать мою безголевую серию в АПЛ, и при этом мало кто говорил о том, что я в то же время был лучшим бомбардиром в Лиге чемпионов. Я не мог понять этого, поэтому было очень здорово забить первый мяч в чемпионате», — сказал Хойлунд в эфире TV2 Sport.

Отметим, что в своем первом сезоне в составе «красных дьяволов» 21-летний датчанин забил 13 голов и отдал 2 результативные передачи в 31 матче во всех турнирах.

По теме:
Лидер Ливерпуля получил травму и пропустит матчи сборной
Журналист Пирс Морган назвал Клоппа «болваном и неудачником»
ОФИЦИАЛЬНО. С Ноттингем Форест сняли 4 очка. Обновленная таблица АПЛ
Расмус Хойлунд Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига
Источник Goal.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Футбол | 19 марта 2024, 00:31 7
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина

21 марта в 21:45 состоится полуфинал плей-офф квалификации Евро-2024

путин ответил на предложение Макрона прекратить огонь на время Олимпиады
Олимпийские игры | 18 марта 2024, 15:13 3
путин ответил на предложение Макрона прекратить огонь на время Олимпиады
путин ответил на предложение Макрона прекратить огонь на время Олимпиады

Как всегда, в словах агрессора мало правды и искренности

«Будет шанс проявить себя». Бущан и Шапаренко рассказали о подготовке
Футбол | 19.03.2024, 03:00
«Будет шанс проявить себя». Бущан и Шапаренко рассказали о подготовке
«Будет шанс проявить себя». Бущан и Шапаренко рассказали о подготовке
СУДАКОВ: «Если Шахтер не станет чемпионом, то не отпустит на Олимпиаду»
Футбол | 19.03.2024, 04:40
СУДАКОВ: «Если Шахтер не станет чемпионом, то не отпустит на Олимпиаду»
СУДАКОВ: «Если Шахтер не станет чемпионом, то не отпустит на Олимпиаду»
Бывший абсолютный чемпион мира: «Усик выиграет у Джошуа 10 боев из 10»
Бокс | 18.03.2024, 14:43
Бывший абсолютный чемпион мира: «Усик выиграет у Джошуа 10 боев из 10»
Бывший абсолютный чемпион мира: «Усик выиграет у Джошуа 10 боев из 10»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины выиграла турнир и повысилась в классе
ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины выиграла турнир и повысилась в классе
18.03.2024, 00:07 3
Хоккей
ФОТО. Лицо Клоппа после пропущенного гола от Ман Юнайтед в Кубке на 120+1-й
ФОТО. Лицо Клоппа после пропущенного гола от Ман Юнайтед в Кубке на 120+1-й
17.03.2024, 22:01 5
Футбол
Анчелотти провел разговор с кипером Реала и указал на плохую игру
Анчелотти провел разговор с кипером Реала и указал на плохую игру
18.03.2024, 07:14 3
Футбол
Последняя гонка сезона. Йоханнес Бё поставил жирную точку в Кубке мира
Последняя гонка сезона. Йоханнес Бё поставил жирную точку в Кубке мира
18.03.2024, 00:23 1
Биатлон
ВИДЕО. Нецензурная лексика и перегар. После матч УПЛ произошел конфликт
ВИДЕО. Нецензурная лексика и перегар. После матч УПЛ произошел конфликт
17.03.2024, 09:35 4
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Как изменилась ситуация перед паузой на игры сборных
Турнирная таблица УПЛ. Как изменилась ситуация перед паузой на игры сборных
18.03.2024, 06:55 3
Футбол
ФОТО. Мудрик не добежал? Как партнер «забрал» гол украинца
ФОТО. Мудрик не добежал? Как партнер «забрал» гол украинца
17.03.2024, 15:12 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем