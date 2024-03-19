ХОЙЛУНД: «Было здорово заткнуть людям рты»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд откровенно рассказал о том, какие эмоции переживал, забив свой первый гол в АПЛ.

«Тогда я подумал: «Ну наконец-то!» Было здорово заткнуть людям рты. Конечно, меня беспокоило то, что люди продолжали обсуждать мою безголевую серию в АПЛ, и при этом мало кто говорил о том, что я в то же время был лучшим бомбардиром в Лиге чемпионов. Я не мог понять этого, поэтому было очень здорово забить первый мяч в чемпионате», — сказал Хойлунд в эфире TV2 Sport.

Отметим, что в своем первом сезоне в составе «красных дьяволов» 21-летний датчанин забил 13 голов и отдал 2 результативные передачи в 31 матче во всех турнирах.