Другие новости19 марта 2024, 12:21 |
1886
4
Украинский футбольный тренер трудоустроился в россии
Артем Клименков работал в «Авангарде» из Краматорска, а теперь – в «Екатеринодаре-65»
19 марта 2024, 12:21 |
1886
4
Украинский детский футбольный тренер Артем Клименков трудоустроился на россии.
Как сообщает UA-Football со ссылкой на собственные источники, Клименков работает в краснодаре в клубе «Екатеринодар-65». Каким именно образом он покинул Украину и стал платить налоги в бюджет страны-террориста – неизвестно.
Клименков работал в «Авангарде» из Краматорска.
Интересно, что сам Артем родился в Славянске, который уже 10-й год продолжают уничтожать оккупанты....
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