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19 марта 2024, 12:21 |
1886
4

Украинский футбольный тренер трудоустроился в россии

Артем Клименков работал в «Авангарде» из Краматорска, а теперь – в «Екатеринодаре-65»

19 марта 2024, 12:21 |
1886
4
Украинский футбольный тренер трудоустроился в россии
Instagram. Артем Клименков (в центре)

Украинский детский футбольный тренер Артем Клименков трудоустроился на россии.

Как сообщает UA-Football со ссылкой на собственные источники, Клименков работает в краснодаре в клубе «Екатеринодар-65». Каким именно образом он покинул Украину и стал платить налоги в бюджет страны-террориста – неизвестно.

Клименков работал в «Авангарде» из Краматорска.

Интересно, что сам Артем родился в Славянске, который уже 10-й год продолжают уничтожать оккупанты....

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российско-украинская война Авангард Краматорск
Источник UA-Football
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Mr Voevudskiy
Да и х с ним
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+4
icebeer
Одним кАзлом меньше
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+4
Fitness.sports
Ну Донецкие за бабло бегут к мокшам
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0
Выталкиватель парашутистов
В РФ за последние 20 лет очень сильно работала пропаганда в вопросе предательства. Народу, от первоклассника до пожилого ветерана, вдолбили  голову что любой предатель, это не человек... Такое отношение и к нашим перебежчикам-, их еще как-то терпят, но за людей их не считают. Так-что ждет этого предателя незавидная судьба в рашке
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-1
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