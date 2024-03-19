Украинский детский футбольный тренер Артем Клименков трудоустроился на россии.

Как сообщает UA-Football со ссылкой на собственные источники, Клименков работает в краснодаре в клубе «Екатеринодар-65». Каким именно образом он покинул Украину и стал платить налоги в бюджет страны-террориста – неизвестно.

Клименков работал в «Авангарде» из Краматорска.

Интересно, что сам Артем родился в Славянске, который уже 10-й год продолжают уничтожать оккупанты....