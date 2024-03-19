Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Брюгге уволил главного тренера
Бельгия
19 марта 2024, 10:30 |
383
0

ОФИЦИАЛЬНО. Брюгге уволил главного тренера

Норвежец Ронни Дейла вывел бельгийский клуб в четвертьфинал Лиги конференций

19 марта 2024, 10:30 |
383
0
ОФИЦИАЛЬНО. Брюгге уволил главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Ронни Дейла

Многократный чемпион Бельгии «Брюгге» официально сообщил о расставании с главным тренером норвежцем Ронни Дейлой.

Причиной такого решения клуба из одноименного города стали неудовлетворительные результаты команды в чемпионате. Временно исполнять обязанности главного тренера будет наставник молодежной команды Ники Хайен.

Отметим, что в бельгийской Про-лиге «Брюгге» занимает четвертое место, имея катастрофическое отставание в 19 очков от лидирующего «Юнион Сен-Жилуаза», а в Лиге конференций вышел в четвертьфинал, где сыграет с греческим ПАОКом.

По теме:
Салернитана уволила третьего главного тренера по ходу сезона
Чемпионат Бельгии. Сидорчук против Соболя. Итоговая таблица первого раунда
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Бундеслиги уволил главного тренера
Ронни Дейла Брюгге отставка чемпионат Бельгии по футболу Лига конференций
Источник ФК Брюгге
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вратарем Шахтера интересуются клубы АПЛ, Фесюн – замена для него
Футбол | 18 марта 2024, 16:13 9
Вратарем Шахтера интересуются клубы АПЛ, Фесюн – замена для него
Вратарем Шахтера интересуются клубы АПЛ, Фесюн – замена для него

Клуб заранее готовит замену Дмитрию Ризныку, основному стражу ворот

ВИДЕО. Рахим Стерлинг пробил лучший штрафной в истории футбола
Футбол | 18 марта 2024, 13:45 2
ВИДЕО. Рахим Стерлинг пробил лучший штрафной в истории футбола
ВИДЕО. Рахим Стерлинг пробил лучший штрафной в истории футбола

Жуткий удар по воробьям стал объектом троллинга в соцсетях

СУДАКОВ: «Если Шахтер не станет чемпионом, то не отпустит на Олимпиаду»
Футбол | 19.03.2024, 04:40
СУДАКОВ: «Если Шахтер не станет чемпионом, то не отпустит на Олимпиаду»
СУДАКОВ: «Если Шахтер не станет чемпионом, то не отпустит на Олимпиаду»
Таблица Ла Лиги. Жирона потеряла позицию. Реал с Луниным мчится за титулом
Футбол | 18.03.2024, 10:11
Таблица Ла Лиги. Жирона потеряла позицию. Реал с Луниным мчится за титулом
Таблица Ла Лиги. Жирона потеряла позицию. Реал с Луниным мчится за титулом
«Будет шанс проявить себя». Бущан и Шапаренко рассказали о подготовке
Футбол | 19.03.2024, 03:00
«Будет шанс проявить себя». Бущан и Шапаренко рассказали о подготовке
«Будет шанс проявить себя». Бущан и Шапаренко рассказали о подготовке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Лицо Клоппа после пропущенного гола от Ман Юнайтед в Кубке на 120+1-й
ФОТО. Лицо Клоппа после пропущенного гола от Ман Юнайтед в Кубке на 120+1-й
17.03.2024, 22:01 5
Футбол
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
19.03.2024, 00:31 7
Футбол
Анчелотти провел разговор с кипером Реала и указал на плохую игру
Анчелотти провел разговор с кипером Реала и указал на плохую игру
18.03.2024, 07:14 3
Футбол
путин ответил на предложение Макрона прекратить огонь на время Олимпиады
путин ответил на предложение Макрона прекратить огонь на время Олимпиады
18.03.2024, 15:13 3
Олимпийские игры
ВИДЕО. Шедевральный мяч Судакова со штрафного удара в ворота Нещерета
ВИДЕО. Шедевральный мяч Судакова со штрафного удара в ворота Нещерета
17.03.2024, 14:59 6
Футбол
ФОТО. Мудрик не добежал? Как партнер «забрал» гол украинца
ФОТО. Мудрик не добежал? Как партнер «забрал» гол украинца
17.03.2024, 15:12 9
Футбол
Последняя гонка сезона. Йоханнес Бё поставил жирную точку в Кубке мира
Последняя гонка сезона. Йоханнес Бё поставил жирную точку в Кубке мира
18.03.2024, 00:23 1
Биатлон
За Украину играть не сможет. Игрок Полесья получил вызов в другую сборную
За Украину играть не сможет. Игрок Полесья получил вызов в другую сборную
18.03.2024, 15:43 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем