ОФИЦИАЛЬНО. Брюгге уволил главного тренера

Многократный чемпион Бельгии «Брюгге» официально сообщил о расставании с главным тренером норвежцем Ронни Дейлой.

Причиной такого решения клуба из одноименного города стали неудовлетворительные результаты команды в чемпионате. Временно исполнять обязанности главного тренера будет наставник молодежной команды Ники Хайен.

Отметим, что в бельгийской Про-лиге «Брюгге» занимает четвертое место, имея катастрофическое отставание в 19 очков от лидирующего «Юнион Сен-Жилуаза», а в Лиге конференций вышел в четвертьфинал, где сыграет с греческим ПАОКом.