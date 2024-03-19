Тренер клуба АПЛ возглавит африканскую сборную

Экс-форвард «Арсенала», «Фулхэма», «Вест Хэма» и сборной Португалии Луиш Боа Морте, ныне работающий ассистентом главного тренера «Фулхэма», покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

Как сообщает официальный сайт «дачников», 46-летний специалист отправится в Африку и возглавит национальную сборную Гвинеи-Бисау. Отметим, что ранее Боа Морте в основном работал ассистентом главных тренеров, а единственным опытом самостоятельной работы был клуб четвертого португальского дивизиона «Синтренсе» в 2017-2018 годах.

Добавим, что на последнем Кубке Африканских наций Гвинея-Бисау не вышла из группы, потерпев три поражения и не набрав ни одного очка.