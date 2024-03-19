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Англия
19 марта 2024, 09:33 |
289
0

Тренер клуба АПЛ возглавит африканскую сборную

Луиш Боа Морте покинет «Фулхэм» по завершении нынешнего сезона

19 марта 2024, 09:33 |
289
0
Тренер клуба АПЛ возглавит африканскую сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Боа Морте

Экс-форвард «Арсенала», «Фулхэма», «Вест Хэма» и сборной Португалии Луиш Боа Морте, ныне работающий ассистентом главного тренера «Фулхэма», покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

Как сообщает официальный сайт «дачников», 46-летний специалист отправится в Африку и возглавит национальную сборную Гвинеи-Бисау. Отметим, что ранее Боа Морте в основном работал ассистентом главных тренеров, а единственным опытом самостоятельной работы был клуб четвертого португальского дивизиона «Синтренсе» в 2017-2018 годах.

Добавим, что на последнем Кубке Африканских наций Гвинея-Бисау не вышла из группы, потерпев три поражения и не набрав ни одного очка.

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Фулхэм сборная Гвинеи-Бисау по футболу назначение тренера Кубок африканских наций 2023
Источник ФК Фулхэм
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