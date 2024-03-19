Другие новости19 марта 2024, 07:20 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 марта
Важные события во всех видах спорта
19 марта 2024, 07:20 |
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Во вторник, 19 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:45 Аякс (Ж) – Челси (Ж)
22:00 Бенфика (Ж) – Лион (Ж)
ТЕННИС
21:30 Леся Цуренко – Магда Линетт
БАСКЕТБОЛ
Старый Луцк – Запорожье
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