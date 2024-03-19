ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 марта

Во вторник, 19 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:45 Аякс (Ж) – Челси (Ж)

6.82 – 4.60 – 1.40

22:00 Бенфика (Ж) – Лион (Ж)

13.60 – 6.90 – 1.16

ТЕННИС

21:30 Леся Цуренко – Магда Линетт

1.61 – 2.35

БАСКЕТБОЛ

Старый Луцк – Запорожье

2.14 – 1.64