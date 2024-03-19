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19 марта 2024, 07:20 |
107
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 марта

Важные события во всех видах спорта

19 марта 2024, 07:20 |
107
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 марта
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 19 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:45 Аякс (Ж) – Челси (Ж)

Favbet 6.82 – 4.60 – 1.40

22:00 Бенфика (Ж) – Лион (Ж)

Favbet 13.60 – 6.90 – 1.16

ТЕННИС

21:30 Леся Цуренко – Магда Линетт

Favbet 1.61 – 2.35

БАСКЕТБОЛ

Старый Луцк – Запорожье

Favbet 2.14 – 1.64

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Источник Sport.ua
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