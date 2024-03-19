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Италия
19 марта 2024, 03:59 | Обновлено 19 марта 2024, 04:29
25
0

Известно условие, при котором Наполи продлит контракт с Меретом

Голкипер должен сыграть 70 процентов матчей в сезоне

19 марта 2024, 03:59 | Обновлено 19 марта 2024, 04:29
25
0
Известно условие, при котором Наполи продлит контракт с Меретом
football-italia

Как сообщил агент вратаря «Наполи» Алекса Мерета Федерико Пасторелло, его подопечный, скорее всего, автоматически продлит контракт с клубом.

«Мы в ближайшее время встретимся, чтобы понять, есть ли возможность подписать новый контракт. Если это невозможно (но я не думаю, что это будет так), мы рассмотрим другие варианты.

Однако есть возможность автоматического продления – если Мерет сыграет 70 процентов матчей в сезоне, то эта функция договора будет активирована», – сказал агент.

В текущем сезоне Мерет провел 22 матча, пропустил 25 голов, в 5 поединках покидал ворота неприкосновенными. «Наполи» занимает седьммое место в таблице.

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Алекс Мерет Наполи футбольные агенты продление контракта
Источник Football-Italia
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