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  4. Георгий СУДАКОВ: «Много информации о Боснии не знаю»
Чемпионат Европы
18 марта 2024, 23:07 |
59
0

Георгий СУДАКОВ: «Много информации о Боснии не знаю»

Хавбек сборной Украины – о следующем сопернике команды

18 марта 2024, 23:07 |
59
0
Георгий СУДАКОВ: «Много информации о Боснии не знаю»
УАФ. Георгий Судаков

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков рассказал о том, что знает о предстоящем сопернике команды Сергея Реброва, сборной Боснии и Герцеговины:

«Если честно, много информации о Боснии не знаю. Знаю, что это сильная, сильная команда. Знаю некоторых игроков. Это такие легенды, как Пьянич, Джеко, Колашинац. Других футболистов я не знаю», – заявил Судаков.

Напомним, матч полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины состоится в ближайший четверг, 21 матча в боснийской Зенице. Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени.

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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