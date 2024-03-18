Георгий СУДАКОВ: «Много информации о Боснии не знаю»

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков рассказал о том, что знает о предстоящем сопернике команды Сергея Реброва, сборной Боснии и Герцеговины:

«Если честно, много информации о Боснии не знаю. Знаю, что это сильная, сильная команда. Знаю некоторых игроков. Это такие легенды, как Пьянич, Джеко, Колашинац. Других футболистов я не знаю», – заявил Судаков.

Напомним, матч полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины состоится в ближайший четверг, 21 матча в боснийской Зенице. Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени.