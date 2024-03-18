Пилот Формулы-1 стал совладельцем французского футбольного клуба

Французский пилот команды Формулы-1 «Альпин» Пьер Гасли стал одним из совладельцем французского футбольного клуба «Версаль». Какой именно частью акций будет владеть 28-летний автогонщик – не известно, но речь идет о миноритарном пакете акций.

«Я рад поработать с «Версалем», потому всегда хотел стать частью профессионального футбола. Мы с партнёрами разделяем ценности, амбиции и дух соперничества, и это позволит нам двигать клуб вперёд. Это начало очень красивой истории. Вперёд, «Версаль», – заявил Гасли.

«Версаль» был основан в 1989 году. Сейчас клуб занимает десятое место в третьем дивизионе чемпионата Франции. Высшее достижение в истории клуба – выход в полуфинал Кубка Франции 2021/2022.