Анчелотти может принять решение, которое убедит Лунина покинуть Реал

31-летний звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа близок к возвращению после травмы, из-за которой он еще не играл в этом сезоне. Бельгийский вратарь должен вернуться к следующему матчу Ла Лиги против «Атлетика» и быть готовым к матчам 1/8 финала ЛЧ против «Манчестер Сити».

По информации Bernabeu Digital, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может впервые за долгое время выпустить в старте Тибо Куртуа именно в сверхважных поединках против «Манчестер Сити». Это решение итальянского тренера может подвергнуть сомнению будущее в «Реале» вратаря Андрея Лунина, ведь украинец после такого действительно может подумать об уходе из команды летом.

Ранее сообщалось, что к Лунину проявляет интерес мюнхенская «Бавария», которая ищет замену легендарному Мануэлю Нойеру.