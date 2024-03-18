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Испания
18 марта 2024, 23:23 | Обновлено 19 марта 2024, 00:48
1674
3

Анчелотти может принять решение, которое убедит Лунина покинуть Реал

Уже в ближайшее время звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа вернется в состав команды

18 марта 2024, 23:23 | Обновлено 19 марта 2024, 00:48
1674
3
Анчелотти может принять решение, которое убедит Лунина покинуть Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

31-летний звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа близок к возвращению после травмы, из-за которой он еще не играл в этом сезоне. Бельгийский вратарь должен вернуться к следующему матчу Ла Лиги против «Атлетика» и быть готовым к матчам 1/8 финала ЛЧ против «Манчестер Сити».

По информации Bernabeu Digital, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может впервые за долгое время выпустить в старте Тибо Куртуа именно в сверхважных поединках против «Манчестер Сити». Это решение итальянского тренера может подвергнуть сомнению будущее в «Реале» вратаря Андрея Лунина, ведь украинец после такого действительно может подумать об уходе из команды летом.

Ранее сообщалось, что к Лунину проявляет интерес мюнхенская «Бавария», которая ищет замену легендарному Мануэлю Нойеру.

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Реал Мадрид Андрей Лунин Ла Лига чемпионат Испании по футболу Тибо Куртуа Карло Анчелотти
Источник Bernabéu Digital
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micha(ZAKARPATTJA)
Лунін не покине реал, чи він буде другим чи ні.Заспокійтеся вже. 
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+1
Nordenus
Никто не выпустит Куртуа против Мансити, хватит уже фигню морозить...
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0
KirTheKing
астанавитесь !! кепе надо выйти !!
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0
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