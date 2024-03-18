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  4. СПАЛЛЕТТИ: «Игроки сборной Италии не спали перед матчем с Украиной»
Чемпионат Европы
18 марта 2024, 22:12 |
1293
0

СПАЛЛЕТТИ: «Игроки сборной Италии не спали перед матчем с Украиной»

Тренер сборной Италии – пристрастии футболистов к видеоиграм

18 марта 2024, 22:12 |
1293
0
СПАЛЛЕТТИ: «Игроки сборной Италии не спали перед матчем с Украиной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Несколько месяцев назад в СМИ появилась информация о том, что главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти собирается ввести запрет на видеоигры в расположении «Скуадры адзурры».

Сегодня Спаллетти объяснил позицию пристрастием футболистов к игре на Play Station, в том числе накануне решающего матча отбора на Евро-2024 против Украины (0:0):

«Вы считаете, это нормальным, что игроки, которые надевают футболку национальной команды, не спят перед матчами, а вместо этого играют в видеоигры, и потом не полностью выкладываются на поле?

Вы можете оценить уровень футболиста не только по тем двум часам, которые он проводит на поле, но по 22 часам до матча. Мне безразлично, что в другое время делают футболисты, если ночью они спят. Несколько игроков не спали ночью перед матчем с Украиной. Как по мне, это не хорошо».

Судя по всему, полного запрета на видеоигры в сборной Италии не будет, однако Спаллетти собирается ввести строгие ограничения на подобные развлечения:

«Мы организуем комнату, где они смогут собираться и играть, потому что это важно – проводить время вместе. Однако в 12:30 все должны быть в своих комнатах, и спать. Мне не нравится, когда возникают зависимости. Это не должно влиять на профессию. Те футболисты, которые хотят зря тратить свое время в сборной, не должны здесь появляться».

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Лучано Спаллетти сборная Италии по футболу Украина - Италия Евро-2024
Источник Football-Italia
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