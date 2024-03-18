Николай ШАПАРЕНКО: «У нас все игроки в хорошем тонусе»
Хавбек сборной Украины – о матче с Боснией и Герцеговиной
Центральный полузащитник «Динамо» Киев и сборной Украины Николай Шапаренко поделился ожиданиями от матча полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 против сборной Боснии и Герцеговины:
«Мы уважаем их как команду. Будет довольно сложная игра, но мы готовы. У нас все игроки, плюс-минус, в хорошем тонусе. Думаю, будет очень и очень хорошая игра», – заявил Шапаренко.
Матч между Боснией и Герцеговиной и Украиной состоится в четверг, 21 марта в боснийской Зенице. Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени.
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