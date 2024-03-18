Вирт рассказал, кого считает основным вратарем сборной Украины

Бывший голкипер донецкого «Шахтера» Юрий Вирт рассказал, кого сейчас считает основным вратарем национальной сборной Украины.

– Для меня сейчас все же больше заслуживает играть в стартовом составе Андрей Лунин. Думаю, что та игра, которую он показывает в «Реале», дает повод быть основным вратарем. Он там выиграл тяжелую конкуренцию. Выиграл у самого дорогого голкипера, у Кепы.

Каждое его действие на футбольном поле в «Реале» подробно разбирается. Это все под давлением. И он очень хорошо справляется. Он очень хорошо готов ментально и психологически. Мы сейчас видим, как главный тренер Анчелотти сказал, что «у нас есть замечательный вратарь». Думаю, своей игрой Лунин больше заслужил, ведь это «Реал», все-таки один из лучших клубов мира. Выиграть там место в стартовом составе – это дорогого стоит. Давайте еще будем говорить, что он очень надежен – столько выручает команду. У него нет ошибок, можно сказать, что достаточно стабильно все. И на линии, и на выходах, и ногами. Это радует.

А что касается Трубина, то в «Бенфике» он действительно на хорошем счету. Всегда играет, основной вратарь. Но все же последние матчи были такие... Можем вспомнить против «Порту». Хорошо, что у нас два таких вратаря, однако на сегодня номер один – это Андрей Лунин.

– Еще есть один момент, возможно на Вашем собственном опыте объясните. Трубин отыграл последние несколько матчей с этой линией защиты сборной, а Лунин вообще пропустил 2 из 4 сборов после назначения Реброва. Насколько это важно? Что у одного вратаря уже есть взаимодействие с защитниками, а другой еще не интегрирован.

– Понимаете, это были матчи многомесячной давности. Лунин еще не был основным вратарем. Все меняется. А по состоянию на данный момент должны играть лучшие футболисты, потому что решается судьба выхода на чемпионат Европы. То, что было раньше – это хорошо, но сегодня должны выходить лучшие игроки. Думаю, что Лунин понимает то, что хочет от него Сергей Ребров. Это не является проблемой. Должны играть лучшие и делать результат.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта в 21:45 по киевскому времени.