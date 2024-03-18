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  4. СВЁНТЕК: «Горжусь тем, как справилась со всеми вызовами»
WTA
18 марта 2024, 18:40 |
121
0

СВЁНТЕК: «Горжусь тем, как справилась со всеми вызовами»

Два года назад польская теннисистка стала первой ракеткой мира

18 марта 2024, 18:40 |
121
0
СВЁНТЕК: «Горжусь тем, как справилась со всеми вызовами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свентек из Польши после победы на турнире в Индиан-Уэллсе призналась, что гордится своей способностью справляться со всеми вызовами, с которыми ей приходится сталкиваться.

«Честно говоря, я помню всё с того момента, как два года назад стала первой ракеткой мира после того, как Эшли Барти объявила о завершении карьеры. И это было невероятно. Я очень горжусь тем, как я справилась со всеми вызовами, с которыми мне пришлось столкнуться.

Сначала я стала первой в мире, затем привыкла к этому, начала использовать эту уверенность на корте, стала целью №1 для многих игроков, которые хотели победить именно меня, а следующий сезон вновь начала в качестве первой ракетки мира. Так что я очень горжусь тем, как со всем справилась», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

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Ига Свёнтек WTA WTA Индиан-Уэллс
Источник Tennis Majors
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