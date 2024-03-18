СВЁНТЕК: «Горжусь тем, как справилась со всеми вызовами»

Первая ракетка мира Ига Свентек из Польши после победы на турнире в Индиан-Уэллсе призналась, что гордится своей способностью справляться со всеми вызовами, с которыми ей приходится сталкиваться.

«Честно говоря, я помню всё с того момента, как два года назад стала первой ракеткой мира после того, как Эшли Барти объявила о завершении карьеры. И это было невероятно. Я очень горжусь тем, как я справилась со всеми вызовами, с которыми мне пришлось столкнуться.

Сначала я стала первой в мире, затем привыкла к этому, начала использовать эту уверенность на корте, стала целью №1 для многих игроков, которые хотели победить именно меня, а следующий сезон вновь начала в качестве первой ракетки мира. Так что я очень горжусь тем, как со всем справилась», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.