СВЁНТЕК: «Горжусь тем, как справилась со всеми вызовами»
Два года назад польская теннисистка стала первой ракеткой мира
Первая ракетка мира Ига Свентек из Польши после победы на турнире в Индиан-Уэллсе призналась, что гордится своей способностью справляться со всеми вызовами, с которыми ей приходится сталкиваться.
«Честно говоря, я помню всё с того момента, как два года назад стала первой ракеткой мира после того, как Эшли Барти объявила о завершении карьеры. И это было невероятно. Я очень горжусь тем, как я справилась со всеми вызовами, с которыми мне пришлось столкнуться.
Сначала я стала первой в мире, затем привыкла к этому, начала использовать эту уверенность на корте, стала целью №1 для многих игроков, которые хотели победить именно меня, а следующий сезон вновь начала в качестве первой ракетки мира. Так что я очень горжусь тем, как со всем справилась», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.
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