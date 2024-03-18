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  4. ВИДЕО. Дэвид Бекхэм упал со сноуборда и потерял сознание
Major League Soccer
18 марта 2024, 18:21 |
433
0

ВИДЕО. Дэвид Бекхэм упал со сноуборда и потерял сознание

А супруга экс-футболиста Виктория сломала ногу на День всех влюбленных

18 марта 2024, 18:21 |
433
0
ВИДЕО. Дэвид Бекхэм упал со сноуборда и потерял сознание
Instagram. Дэвид Бекхэм с сыном Крузом

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм, ныне являющийся совладельцем американского «Интер Майами», любит активно проводить свободное время. Он регулярно тренируется в зале, выходит на пробежки, а недавно Бекхэм отправился в путешествие по Канаде со своим младшим сыном Крузом и несколькими друзьями.

Компания весело проводила время и каталась на сноубордах. В один из моментов Дэвид настолько вошёл в кураж, что стал разгоняться слишком сильно и не смог преодолеть один из поворотов. У себя в социальных сетях он рассказал, что умудрился упасть со сноуборда и даже потерять сознание. К счастью, Бекхэм отделался лёгким испугом и незначительными травмами.

Примечательно, что в последнее время в семье Бекхэмов травмы стали делом обыденным. В частности, прямо на День всех влюблённых, 14 февраля, супруга футболиста Виктория умудрилась сломать ногу во время тренировки. Правда, даже с такой травмой она продолжает работать и ходить в зал.

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Дэвид Бекхэм Виктория Бекхэм сноубординг
Источник Instagram
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