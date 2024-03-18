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Чемпионат Европы
18 марта 2024, 18:28 |
693
0

Матч с топ-сборной. Украина запланировала большой спарринг

Первый из трех летних контрольных матчей

18 марта 2024, 18:28 |
693
0
Матч с топ-сборной. Украина запланировала большой спарринг
УАФ

По информации журналиста Игоря Цыганыка, в июне сборная Украины сыграет матч против одной из топ-сборных в рамках подготовки к Евро-2024, если команда Сергея Реброва туда выйдет.

УАФ уже официально заявила, что проведет спарринги с Польшей (7 июня) и Молдовой (11 июня). А игра с топ-сборной станет первой в хронологическом порядке.

Сообщается, что конкретику по топ-сборной должны объявить завтра или послезавтра.

Пока же сборная Украины готовится к полуфиналу плей-офф отбора Евро-2024 против Боснии, который состоится 21 марта.

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сборная Украины по футболу Евро-2024 Игорь Цыганык товарищеские матчи
Источник Циганик LIVE
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