Матч с топ-сборной. Украина запланировала большой спарринг

По информации журналиста Игоря Цыганыка, в июне сборная Украины сыграет матч против одной из топ-сборных в рамках подготовки к Евро-2024, если команда Сергея Реброва туда выйдет.

УАФ уже официально заявила, что проведет спарринги с Польшей (7 июня) и Молдовой (11 июня). А игра с топ-сборной станет первой в хронологическом порядке.

Сообщается, что конкретику по топ-сборной должны объявить завтра или послезавтра.

Пока же сборная Украины готовится к полуфиналу плей-офф отбора Евро-2024 против Боснии, который состоится 21 марта.