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  4. Никита ШЕВЧЕНКО: «Пятов дал мне просраться в Шахтере»
Украина. Премьер лига
18 марта 2024, 17:51 |
905
0

Никита ШЕВЧЕНКО: «Пятов дал мне просраться в Шахтере»

Вратарь «Александрии» вспомнил времена конкуренции за место в составе «горняков»

18 марта 2024, 17:51 |
905
0
Никита ШЕВЧЕНКО: «Пятов дал мне просраться в Шахтере»
ФК Шахтер. Андрей Пятов

Вратарь «Александрии» Никита Шевченко вспомнил времена конкуренции с Андреем Пятовым за место в основном составе донецкого «Шахтера».

– Расскажите, как это конкурировать с Пятовым за место первого номера?

– Ну, нелегко. Андрюха – глыба. Дал просраться, грубо говоря. Показал, что надо еще подтянуться. Было тяжело, потому что раньше я не имел такого опыта.

– При этом Пятов никогда не был безгрешным голкипером, но все тренеры ему доверяли. Это было оправдано?

– 100%. Главное для вратаря – это психология. Ты можешь быть лучшим на тренировке и отражать по 300 ударов, а на игре поплыть после первого же ляпа. Андрюха в этом плане мне очень нравился. Он очень правильно реагировал на свои ошибки и неудачные действия. Если ошибался, то делал это уверенно.

– Пятов был лучшим среди ваших конкурентов?

– Наверное, да.

– Что помогало ему столько лет выигрывать конкуренцию у своих визави?

– Повторюсь, психология. Приходили Саня Рыбка, Рустам Худжамов... Хотя, они также не были психологически слабыми. Вот так складывалось. Пятов умел воспользоваться своим шансом. Мог не играть, потом получал шанс – хорошо себя проявлял и играл дальше.

– Пятов не замыкался в себе во время конкуренции?

– Нет, в «Шахтере» всегда была вратарская солидарность. Конкуренция могла быть, но человеческие отношения – на первом месте.

Ранее Никита Шевченко заявил, что большинство футболистов в Украине – терпели.

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Андрей Пятов Никита Шевченко Александрия Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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