Никита ШЕВЧЕНКО: «Пятов дал мне просраться в Шахтере»
Вратарь «Александрии» вспомнил времена конкуренции за место в составе «горняков»
Вратарь «Александрии» Никита Шевченко вспомнил времена конкуренции с Андреем Пятовым за место в основном составе донецкого «Шахтера».
– Расскажите, как это конкурировать с Пятовым за место первого номера?
– Ну, нелегко. Андрюха – глыба. Дал просраться, грубо говоря. Показал, что надо еще подтянуться. Было тяжело, потому что раньше я не имел такого опыта.
– При этом Пятов никогда не был безгрешным голкипером, но все тренеры ему доверяли. Это было оправдано?
– 100%. Главное для вратаря – это психология. Ты можешь быть лучшим на тренировке и отражать по 300 ударов, а на игре поплыть после первого же ляпа. Андрюха в этом плане мне очень нравился. Он очень правильно реагировал на свои ошибки и неудачные действия. Если ошибался, то делал это уверенно.
– Пятов был лучшим среди ваших конкурентов?
– Наверное, да.
– Что помогало ему столько лет выигрывать конкуренцию у своих визави?
– Повторюсь, психология. Приходили Саня Рыбка, Рустам Худжамов... Хотя, они также не были психологически слабыми. Вот так складывалось. Пятов умел воспользоваться своим шансом. Мог не играть, потом получал шанс – хорошо себя проявлял и играл дальше.
– Пятов не замыкался в себе во время конкуренции?
– Нет, в «Шахтере» всегда была вратарская солидарность. Конкуренция могла быть, но человеческие отношения – на первом месте.
Ранее Никита Шевченко заявил, что большинство футболистов в Украине – терпели.
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