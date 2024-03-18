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Германия
18 марта 2024, 17:18 | Обновлено 18 марта 2024, 17:19
664
1

Три топ-клуба из разных стран готовят обмен левыми защитниками

Пока непонятно, кто, сколько и кому будет доплачивать

18 марта 2024, 17:18 | Обновлено 18 марта 2024, 17:19
664
1
Три топ-клуба из разных стран готовят обмен левыми защитниками
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвис, Менди и Эрнандес

Мадридский «Реал», мюнхенская «Бавария» и итальянский «Милан» прорабатывают грандиозную трёхстороннюю сделку по обмену левыми защитниками в предстоящее летнее трансферное окно.

Как сообщает Mundo Deportivo, «сливочные» не отказываются от идеи с подписанием Альфонсо Дэвиса из «Баварии». Трансфер, скорее всего, будет осуществлён. Однако «Баварии» необходим новый левый защитник, и руководство мюнхенцев видит в Тео Эрнандесе из «Милана» подходящую кандидатуру. В свою очередь, «Реал» сможет предложить итальянской команде своего игрока обороны — Ферлана Менди, который в случае прихода Дэвиса перестанет быть футболистом основного состава.

Отметим, что в текущем сезоне на счету Дэвиса 31 матч во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Эрнандес провёл 38 игр и сумел забить пять мячей, а также оформил 10 ассистов. Менди принял участие в 28 матчах, отметившись одним голом. Ориентировочная стоимость футболистов, по данным интернет-портала Transfermarkt, – 70 млн, 60 млн и 20 млн в евровалюте соответственно.

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Реал Мадрид Альфонсо Дэвис Бавария Ферлан Менди Милан Тео Эрнандес трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Источник Mundo Deportivo
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Gargantua
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