Три топ-клуба из разных стран готовят обмен левыми защитниками

Мадридский «Реал», мюнхенская «Бавария» и итальянский «Милан» прорабатывают грандиозную трёхстороннюю сделку по обмену левыми защитниками в предстоящее летнее трансферное окно.

Как сообщает Mundo Deportivo, «сливочные» не отказываются от идеи с подписанием Альфонсо Дэвиса из «Баварии». Трансфер, скорее всего, будет осуществлён. Однако «Баварии» необходим новый левый защитник, и руководство мюнхенцев видит в Тео Эрнандесе из «Милана» подходящую кандидатуру. В свою очередь, «Реал» сможет предложить итальянской команде своего игрока обороны — Ферлана Менди, который в случае прихода Дэвиса перестанет быть футболистом основного состава.

Отметим, что в текущем сезоне на счету Дэвиса 31 матч во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Эрнандес провёл 38 игр и сумел забить пять мячей, а также оформил 10 ассистов. Менди принял участие в 28 матчах, отметившись одним голом. Ориентировочная стоимость футболистов, по данным интернет-портала Transfermarkt, – 70 млн, 60 млн и 20 млн в евровалюте соответственно.