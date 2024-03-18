Битва в Чемпионшипе. Лидс стал лидером, кризис Лестера и Сандерленда Русина

Перед паузой на матчи сборных Лидс сумел впервые в сезоне сдвинуть Лестер с первой позиции в Чемпионшипе. Обе команды набрали по 82 очка, хотя у Лис еще есть матч в запасе. Отметим, что Лидс еще не так давно был вне топ-4, но не проигрывает дома в 19 кряду встречах, а также выиграл 12 из последних 13 матчей Чемпионшипа.

Еще в конце декабря Лидс отставал от Лестера на 17 очков, но сделал большой камбэк в битве за прямой выход в АПЛ (нужно финишировать в топ-2).

Отметим, что Лестер не только проиграл трижды в последних пяти матчах, но и находится под угрозой снятия очков из-за нарушения финансовых правил, как это было с Эвертоном. Вне всяких сомнений, соперники с нетерпением ждут вердикт по этому делу.

Кризисом Лестера воспользовался Ипсвич, который отстает от двух лидеров всего на 1 пункт и тоже готов бороться за прямой выход в элиту.

Что касается команд с украинцами, то Сандерленд Назария Русина проиграл четыре из пяти последних матчей и опустился на 12-е место. До зоны плей-офф уже 13 очков, которые вряд ли удастся отыграть. Не лучше ситуация у Суонси Николая Кухаревича – команда идет на 15-й позиции и до зоны вылета не так далеко, как хотелось бы Лебедям.

В сезоне Русин забил два гола и сделал 1 ассист в 21 матче Чемпионшипа, а у Кухаревича 1 гол в десяти встречах чемпионата.