Стопами Эвертона. С еще одного клуба АПЛ снимут очки
Четырехочковый штраф получит «Ноттингем Форест»
С «Ноттингем Форест» снимут 4 очка в Английской Премьер-лиге за нарушение финансового фэйр-плей, сообщает авторитетное британское издание The Guardian.
По информации источника, официальное заявление от Премьер-лиги ожидается в понедельник. Отмечается, что клуб, скорее всего, попытается обжаловать это решение.
Если с «лесников» действительно снимут 4 очка, то команда Нуну Эшпириту Санту упадет в зону вылета, ведь в их активе останется лишь 21 очко в 29 турах. «Лутон», который сейчас занимает 18-е место в турнирной таблице, имеет 22 зачетных пункта.
Это уже не первый случай в этом сезоне АПЛ, когда клуб штрафуют на очки за нарушение ФФП. Ранее более жесткое наказание в виде -10 очков получил «Эвертон», однако позже команде вернули 4 балла.
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