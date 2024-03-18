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  4. Вратарем Шахтера интересуются клубы АПЛ, Фесюн – замена для него
Англия
18 марта 2024, 16:13 | Обновлено 18 марта 2024, 16:17
2056
0

Вратарем Шахтера интересуются клубы АПЛ, Фесюн – замена для него

Клуб заранее готовит замену основному стражу ворот

18 марта 2024, 16:13 | Обновлено 18 марта 2024, 16:17
2056
0
Вратарем Шахтера интересуются клубы АПЛ, Фесюн – замена для него
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

По информации журналиста Виктора Вацко, вратарем «Шахтера» Дмитрием Ризныком интересуются два клуба-середняка АПЛ, поэтому украинский клуб хочет заранее подстраховаться.

Журналист подтверждает, что летом в состав «Шахтера», скорее всего, перейдет вратарь «Колоса» Кирилл Фесюн, за которого отдадут 2-3 миллиона евро. Информация об этом появилась на прошлой неделе.

«Шахтер» хочет повторить ситуацию, которая была с Анатолием Трубиным: перед продажей основного вратаря в «Бенфику» украинский гранд уже договорился с «Ворсклой» о переходе Ризныка.

Контракт Ризныка истекает в конце 2027 года. В нынешнем сезоне Дмитрий провел 28 матчей.

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Источник: Динамо и Шахтер следят за игроком Руха
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Шахтер Донецк Дмитрий Ризнык Кирилл Фесюн Колос Ковалевка трансферы АПЛ трансферы УПЛ трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Вацко Live
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