Вратарем Шахтера интересуются клубы АПЛ, Фесюн – замена для него
Клуб заранее готовит замену основному стражу ворот
По информации журналиста Виктора Вацко, вратарем «Шахтера» Дмитрием Ризныком интересуются два клуба-середняка АПЛ, поэтому украинский клуб хочет заранее подстраховаться.
Журналист подтверждает, что летом в состав «Шахтера», скорее всего, перейдет вратарь «Колоса» Кирилл Фесюн, за которого отдадут 2-3 миллиона евро. Информация об этом появилась на прошлой неделе.
«Шахтер» хочет повторить ситуацию, которая была с Анатолием Трубиным: перед продажей основного вратаря в «Бенфику» украинский гранд уже договорился с «Ворсклой» о переходе Ризныка.
Контракт Ризныка истекает в конце 2027 года. В нынешнем сезоне Дмитрий провел 28 матчей.
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