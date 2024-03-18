Вратарем Шахтера интересуются клубы АПЛ, Фесюн – замена для него

По информации журналиста Виктора Вацко, вратарем «Шахтера» Дмитрием Ризныком интересуются два клуба-середняка АПЛ, поэтому украинский клуб хочет заранее подстраховаться.

Журналист подтверждает, что летом в состав «Шахтера», скорее всего, перейдет вратарь «Колоса» Кирилл Фесюн, за которого отдадут 2-3 миллиона евро. Информация об этом появилась на прошлой неделе.

«Шахтер» хочет повторить ситуацию, которая была с Анатолием Трубиным: перед продажей основного вратаря в «Бенфику» украинский гранд уже договорился с «Ворсклой» о переходе Ризныка.

Контракт Ризныка истекает в конце 2027 года. В нынешнем сезоне Дмитрий провел 28 матчей.