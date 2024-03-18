Вспоминая чемпионские традиции. Нидерланды представили форму на Евро-2024

Сборная Нидерландов презентовала домашний комплект формы, в которой команда выступит на Евро-2024.

Видеоролик, демонстрирующий новую экипировку, построен на принципе преемственности поколений. Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман, который в составе «оранжевых» выигрывал Евро-1988, презентует новую форму полузащитнику команды Френки де Йонгу, как когда-то ему презентовал форму легендарный Ринус Михелс.

Напомним, на Евро-2024 Нидерланды выступят в группе D, где сыграют с Францией, Австрией и одним из победителей стыковых матчей по пути А.