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Нидерланды
18 марта 2024, 15:57 |
382
0

Вспоминая чемпионские традиции. Нидерланды представили форму на Евро-2024

В ролике снялись Рональд Куман и Френки де Йонг

18 марта 2024, 15:57 |
382
0
Вспоминая чемпионские традиции. Нидерланды представили форму на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Нидерландов презентовала домашний комплект формы, в которой команда выступит на Евро-2024.

Видеоролик, демонстрирующий новую экипировку, построен на принципе преемственности поколений. Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман, который в составе «оранжевых» выигрывал Евро-1988, презентует новую форму полузащитнику команды Френки де Йонгу, как когда-то ему презентовал форму легендарный Ринус Михелс.

Напомним, на Евро-2024 Нидерланды выступят в группе D, где сыграют с Францией, Австрией и одним из победителей стыковых матчей по пути А.

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Источник FourFourTwo
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