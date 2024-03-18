За Украину играть не сможет. Игрок Полесья получил вызов в другую сборную

Полузащитник житомирского «Полесья» Эмиль Мустафаев получил первый вызов в национальную сборную Азербайджана.

22-летний футболист имеет двойное гражданство, следовательно мог выступать не только за сборную Украины, но и за национальную команду Азербайджана.

Сборная Азербайджана проведет два товарищеских поединка в Баку. 22 марта сыграют против сборной Монголии, а 25 марта проведут спарринг с Болгарией.

В этом сезоне Эмиль Мустафаев провел 13 матчей за «Полесье», отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Интересно, что ранее Эмиль Мустафаев был не против представлять сборную Украины.