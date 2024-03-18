За Украину играть не сможет. Игрок Полесья получил вызов в другую сборную
Эмиль Мустафаев может впервые сыграть за национальную команду Азербайджана
Полузащитник житомирского «Полесья» Эмиль Мустафаев получил первый вызов в национальную сборную Азербайджана.
22-летний футболист имеет двойное гражданство, следовательно мог выступать не только за сборную Украины, но и за национальную команду Азербайджана.
Сборная Азербайджана проведет два товарищеских поединка в Баку. 22 марта сыграют против сборной Монголии, а 25 марта проведут спарринг с Болгарией.
В этом сезоне Эмиль Мустафаев провел 13 матчей за «Полесье», отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.
Интересно, что ранее Эмиль Мустафаев был не против представлять сборную Украины.
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