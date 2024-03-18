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  4. За Украину играть не сможет. Игрок Полесья получил вызов в другую сборную
Украина. Премьер лига
18 марта 2024, 15:43 |
4252
0

За Украину играть не сможет. Игрок Полесья получил вызов в другую сборную

Эмиль Мустафаев может впервые сыграть за национальную команду Азербайджана

18 марта 2024, 15:43 |
4252
0
За Украину играть не сможет. Игрок Полесья получил вызов в другую сборную
ФК Полесье. Эмиль Мустафаев

Полузащитник житомирского «Полесья» Эмиль Мустафаев получил первый вызов в национальную сборную Азербайджана.

22-летний футболист имеет двойное гражданство, следовательно мог выступать не только за сборную Украины, но и за национальную команду Азербайджана.

Сборная Азербайджана проведет два товарищеских поединка в Баку. 22 марта сыграют против сборной Монголии, а 25 марта проведут спарринг с Болгарией.

В этом сезоне Эмиль Мустафаев провел 13 матчей за «Полесье», отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Интересно, что ранее Эмиль Мустафаев был не против представлять сборную Украины.

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Эмиль Мустафаев Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу
Источник ФК Полесье
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