Жоау ФЕЛИКС: «Фанаты Атлетико не знают многих вещей...»

Португальский нападающий каталонской «Барселоны» Жоау Феликс, права на которого принадлежат мадридскому «Атлетико», отреагировал на хейт со стороны болельщиков «матрасников»:

«Болельщики «Атлетико» не знают, что произошло в клубе, пока я был там. Фанаты не знают, что произошло внутри, я их понимаю, но меня не следует воспринимать как плохого парня. Мои отношения с игроками «Атлетико» очень хорошие».

Напомним, Жоау Феликс должен вернуться в расположение «Атлетико» после завершения сезона 2023/24.

Ранее болельщики «Атлетико» сожгли футболку португальского игрока.