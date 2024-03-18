Жоау ФЕЛИКС: «Фанаты Атлетико не знают многих вещей...»
Нападающий «Барселоны» отреагировал на хейт со стороны болельщиков «матрасников»
Португальский нападающий каталонской «Барселоны» Жоау Феликс, права на которого принадлежат мадридскому «Атлетико», отреагировал на хейт со стороны болельщиков «матрасников»:
«Болельщики «Атлетико» не знают, что произошло в клубе, пока я был там. Фанаты не знают, что произошло внутри, я их понимаю, но меня не следует воспринимать как плохого парня. Мои отношения с игроками «Атлетико» очень хорошие».
Напомним, Жоау Феликс должен вернуться в расположение «Атлетико» после завершения сезона 2023/24.
Ранее болельщики «Атлетико» сожгли футболку португальского игрока.
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