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  4. Жоау ФЕЛИКС: «Фанаты Атлетико не знают многих вещей...»
Испания
18 марта 2024, 15:21 |
396
0

Жоау ФЕЛИКС: «Фанаты Атлетико не знают многих вещей...»

Нападающий «Барселоны» отреагировал на хейт со стороны болельщиков «матрасников»

18 марта 2024, 15:21 |
396
0
Жоау ФЕЛИКС: «Фанаты Атлетико не знают многих вещей...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

Португальский нападающий каталонской «Барселоны» Жоау Феликс, права на которого принадлежат мадридскому «Атлетико», отреагировал на хейт со стороны болельщиков «матрасников»:

«Болельщики «Атлетико» не знают, что произошло в клубе, пока я был там. Фанаты не знают, что произошло внутри, я их понимаю, но меня не следует воспринимать как плохого парня. Мои отношения с игроками «Атлетико» очень хорошие».

Напомним, Жоау Феликс должен вернуться в расположение «Атлетико» после завершения сезона 2023/24.

Ранее болельщики «Атлетико» сожгли футболку португальского игрока.

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Жоау Феликс Барселона Атлетико Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу болельщики фанаты
Источник Фабрицио Романо
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